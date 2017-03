Basketball Panthers-Boss Frank Singer: "Mannschaft hat die Region begeistert"

Panthers bezwingen Kaiserslautern klar mit 102:79. Rauschende Aufstiegsfeier mit 900 Fans.

Basketball, Regionalliga: (mb) Mit einem Offensivfestival beendeten die Wiha Panthers VS vor heimischem Publikum ihre Meistersaison. Mit 102:79 wurde der 1. FC Kaiserslautern in die Schranken gewiesen. Insbesondere im ersten Durchgang sorgten die Panthers mit starken Balleroberungen, tollen Spielzügen und krachenden Dunks für Festtagsatmosphäre in der mit 900 Zuschauern nahezu ausverkauften Deutenberghalle.

Vor dem Spiel hatten die Panthers den Kreis geschlossen zu den Pionieren des Basketballsports in der Doppelstadt. Sie hatten den Weg für die Panthers bereitet, allen voran der langjährige Kapitän Volker Roessler, aber auch Legenden wie Vladimir Jelic, Stefan Tavernier, Cedric Hardy, Domagoj Buljan oder Robert Pesa. Insgesamt 15 Legenden liefen mit den aktuellen Panthers als „Paten“ ein. Der zweite Gedenkpunkt vor dem Spiel war hingegen ein trauriger. Dem vor Wochenfrist verstorbenen langjährigen Staffelleiter Jürgen Unger gedachten die Beteiligten unter Würdigung seiner Verdienste in einer Schweigeminute.

Dann rückte wieder der aktuelle Sport in den Vordergrund. Von Beginn an bewiesen die Panthers gute Organisation in der Defense und nutzten vor allem in der Zone insbesondere durch Sergej Tzvetkov, Aljosa Remus und Davor Barovic ihre physischen Vorteile hervorragend aus. Auch Tabari Perry war kaum zu kontrollieren und avancierte zum Topscorer.

Auf der Gegenseite stemmte sich Lautern vor allem nach der Pause gegen eine zu hohe Niederlage. Insbesondere Genc Sefaja drehte im Laufe des Spiels auf, zudem bewies der Ungar Gergely Hosszu seine Shooterqualitäten eindrucksvoll. So knabberten die Gäste den Rückstand zumindest geringfügig ab. Eng wurde es allerdings nicht mehr, da die Raubkatzen immer rechtzeitig eine Antwort parat hatten. Kapitän Edin Alispahic blieb es vorbehalten, den 100. Punkt beizusteuern. Den Schlusspunkt setzte Publikumsliebling Milen Dimitrov.

Anschließend wurde gefeiert, wobei die Mannschaft sich für ihre Fans kräftig ins Zeug gelegt und eigens einen Tanz einstudiert hatte. Anschließend wurde ein 20-minütiger Film gezeigt, den Samba Thiam mit seinen Teamkollegen für die Fans gedreht hatte. Das Programm schloss mit einer Trikotversteigerung und Autogrammstunde.

„Es war ein wundervolles Erlebnis und ein krönender Abschluss einer fast perfekten Saison. Die Mannschaft hat die Region begeistert und wird sie auch kommende Saison deutschlandweit in der Pro B vertreten“, sagte Panthers-Boss Frank Singer, der für die Panthers einen weiteren prominenten Fan gewonnen hat. Die Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac war erstmals in der Deutenberghalle und von den sportlichen Leistungen begeistert: „Ich werde gerne wiederkommen und möchte das Team nach der Wahl gerne nach Berlin einladen“, so die Volksvertreterin.

Für die Panthers spielten: Kristian Borisov (0 Punkte / 1 Rebound / 0 Assists), Darius Pakamanis (7/2/3), Samba Thiam (2/1/4), Sergej Tzvetkov (15/7/3), Nikola Fekete (10/6/1), Davor Barovic (10/10/5), Aljosa Remus (15/5/5), Boyko Pangarov (8/2/6), Tabari Perry (21/2/3), Edin Alispahic (9/6/0), Milen Dimitrov (5/3/2).