Regionalsport Schwarzwald Pakamanis bleibt ein Panther

Schwenninger Basketballer bauen an ihrem Kader

Basketball-Regionalliga: Darius Pakamanis hat seinen Vertrag bei den wiha.Panthers um eine weitere Saison verlängert. Der Litauer hat mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt in Villingen-Schwenningen und arbeitet auch in der Doppelstadt. „Darius ist ein hochqualifizierter Basketballer, der in seinem zweiten Jahr bei uns noch mehr Verantwortung übernehmen wird“, freut sich Panthers-Trainer Alen Velcic.

Pakamanis ist der sechste Spieler im Regionalliga-Kader der Schwenninger. Neben den Neuzugängen Cedric Kral und Rasheed Moore tragen weiterhin Jaka Zagorc, Nikolas Fekete und Davor Barovic das Trikot der „Raubkatzen“. Zudem stehen bei den Schwenningern zwei weitere Unterschriften kurz vor dem Abschluss.