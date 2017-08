Regionalsport Schwarzwald Offener Schlagabtausch

Landesligist FC Löffingen setzt sich gegen Überlingen mit 4:3 Toren durch

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Überlingen 4:3 (2:0). (wm) Die torreiche Begegnung verlangte Zuschauern, Spielern und Trainern einiges ab. Beide Mannschaften setzten voll auf Offensiv-Fußball mit dem besseren Ende für die Löffinger, die damit einen gelungenen Saisonstart feierten.

Schon in Minute drei verpasste Beha die Löffinger Führung knapp. Dann verhinderten die Torhüter Negrasuß und Osek die ersten Gegentreffer. Das erste Tor für die Gastgeber fiel, als Schuler eine Flanke von Baumann verwandelte. Überlingen zeigte sich aber wenig beeindruckt und spielte kompromisslos nach vorne. Osek lenkte mit letzter Kraft einen Schuss von Blank um den Pfosten. Bei den Gästen fiel ein etwas ungenaues Spiel in die Spitze auf. Der letzte Pass fand keine Abnehmer. In dieser Drangperiode fiel für Löffingen das 2:0, als Gaudig eine Beha-Flanke eindrückte.

Überlingen nahm im zweiten Durchgang zunächst das Heft in die Hand, Löffingens Abwehr schien etwas unsortiert. Gerlach drückte einen Freistoß am langen Eck ungehindert zum 2:1 ein. Fünf Minuten später war wieder Gerlach zur Stelle und verwandelte nach Standardsituation zum 2:2.

Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in der die Gastgeber mit der neuerlichen Führung antworteten. Gaudig wurde von Steurer an der Strafraumgrenze gelegt. Der Überlinger flog vom Platz. Den Freistoß nagelte Schuler flach in den linken Torwinkel. In der 67. Minute wurden die Gäste, die nun etwas ihre Abwehr vernachlässigten, klassisch ausgekontert. Hoheisel überlief den letzten gegnerischen Abwehrspieler und ließ Torhüter Negrasuß mit präzisem Abschluss zum 4:2 keine Chance.

Die Gäste gaben sich keineswegs geschlagen. Öhler verkürzte in der 74. Minute auf 4:3. Nun wurde es richtig spannend. Überlingen drängte auf den möglichen Ausgleich. Löffingen ließ jedoch im Schlussspurt nicht mehr viel zu und sicherte sich gegen eine insgesamt stark aufspielende Gäste-Elf die drei Punkte, mit denen die Löffinger nach den drei Auftaktspielen gegen die drei Aufsteiger bei sieben Zählern stehen.

Tore: 1:0 (21.) Schuler, 2:0 (45.) Gaudig, 2:1 (52.) Gerlach, 2:2 (57.) Gerlach, 3:2 (60.) Schuler, 4:2 (67.) Hoheisel, 4:3 (74.) Öhler; bes. Vor.: Rot Steurer (59./Überlingen); ZS: 130; SR: Langeneckert (Appenweier).

FC Löffingen: Osek, D. Fuß, K. Hirschbolz (79. Messmer), Kaufmann, Zimoch (87. Maingardt), Gaudig, Beha (87. Isele), Schuler, Baumann, Hoheisel (79. Schwirtz), Bürer.