Regionalsport Schwarzwald Oberliga-Duell der beiden Nullachter

FC 08 Villingen spielt beim FSV 08 Bissingen. Gastgeber bislang weit hinter den Erwartungen

Fußball-Oberliga: FSV 08 Bissingen – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Dass der FC 08 Villingen nach fünf Spieltagen vier Punkte und sechs Tabellenplätze vor dem FSV Bissingen liegt, darf durchaus als Überraschung bezeichnet werden. Der letztjährige Vizemeister, der nur knapp in der Aufstiegsrunde an der Qualifikation zur Regionalliga scheiterte, möchte die Verhältnisse am Samstag im Duell der beiden „Nullachter“-Vereine zu seinen Gunsten ändern. Mit acht Punkten sind die Bissinger für ihre ambitionierten Verhältnisse nicht optimal in die Saison gestartet und haben gegen Reutlingen, Bahlingen sowie vergangenes Wochenende beim 0:2 in Ravensburg bereits Zähler liegen lassen. Gegen den FC 08 sollte daher für die Württemberger möglichst ein „Dreier“ her. Das allerdings wollen die Villinger mit allen Mitteln verhindern.

„Das wird schwer, aber wir haben nichts zu verlieren“, bringt FC 08-Trainer Jago Maric die Ausgangslage seines Teams auf den Punkt. Er schätzt Bissingen als starke Mannschaft. „Vom Kader her zählen sie auf jeden Fall zu den drei Top-Teams.“ Die Saison sei noch jung, so dass der FSV noch alle Möglichkeiten habe, seine Ziele zu erreichen. Kampflos will sich der Liga-Neuling allerdings nicht in sein Schicksal fügen. „Wenn wir an unsere zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können, sind wir auch dort nicht chancenlos“, so Maric.

Wieder mit von der Partie ist der vergangene Woche aus privaten Gründen verhinderte Gianluca Serpa, neue Verletzte sind derzeit nicht zu beklagen. Nach wie vor verzichten muss Maric aber auf Kapitän Benedikt Haibt, der wohl frühestens in zwei Wochen wieder eine Option sein dürfte. Auch Pablo Gil fehlt nach seiner Verletzung noch. Weitere Untersuchungen ergaben aber immerhin, dass bei dem spanischen Neuzugang keine Operation nötig sein wird. Vermutlich wird auch er in 14 Tagen seinem Team wieder zur Verfügung stehen. „Die anderen Jungs haben es bislang sehr gut gemacht. Auf Dauer können wir solche hochkarätigen Ausfälle jedoch nicht kompensieren“, gibt Maric zu bedenken. Beim momentanen Personalstand fehlten bei den Auswechslungen irgendwann gleichwertige Alternativen. Der Trainer kündigte an, am Samstag „auch wieder ein, zwei junge Akteure mitzunehmen“.

Den derzeitigen zweiten Tabellenplatz möchte Maric so oder so nicht überbewertet sehen: „Die Saison ist erst am Anfang, und wir müssen unsere Leistung erst einmal auf Dauer bringen.“ Den Druck, Punkte holen zu müssen, habe man aber eher in anderen Spielen – „auch wenn die Reise nach Bissingen keineswegs nur eine Kaffefahrt sein wird“, wie der FC 08-Trainer versichert.