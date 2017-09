regionalsport schwarzwald Obereschach muss weiter warten

Landesliga-Aufsteiger verliert auch viertes Spiel. 1:2-Heimniederlage gegen die SG Dettingen

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – SG Dettingen-Dingelsdorf 1:2 (0:1). (wh) Beide Mannschaften gingen von Beginn an konzentriert in ein schnelles kampfbetontes Spiel. Schon in der 11. Minute musste Obereschachs Torhüter Julian Fischer einer Eins-zu-eins-Situation klären. Obereschach kam in der 25. Minute durch glänzende Vorarbeit von Adrian Storz von rechts zu einer guten Torchance. Im Gegenzug jedoch schlenzte Markus Huber den Ball an die Latte des linken Tordreiecks. Bittner traf danach zur 1:0 Führung der Gäste. Trotz intensiver Bemühungen gelang den Gastgebern bis zur Halbzeitpause der Ausgleich nicht.

In der zweiten Halbzeit bestimmte Obereschach über weite Strecken das Spielgeschehen. Nach einer tollen Kombination, ausgehend von René Riegger über Lamin Nije, donnerte Adrian Storz (58.) den Ball unhaltbar zum Ausgleich ins Netz. Danach kam der Angriffsschwung nach der schweren Verletzung des Obereschachers Roman Riegger nach einem Zweikampf (67.) ins Stocken. In der aufkommenden Hektik und Zerfahrenheit sah Mike Duffner auch noch die gelb-rote Karte. In der 84. Minute schlug Schreiner den Ball für den zuvor super reagierenden Fischer von der Linie.

Bei einer verunglückten Abwehr in der Nachspielzeit, war der glänzende Fischer machtlos und die SG Dettingen erzielte durch Simon Büttner das Siegtor. Gästetrainer Alex May sagte: „Was in der ersten Halbzeit bei uns gut war, stimmte nach der Pause nicht mehr. Das Spiel hatte aufgrund der zweiten Hälfte keinen Sieger verdient.“ SVO-Coach Mario Bibic bilanzierte: „Die SG Dettingen war bis jetzt unser stärkster Gegner. Wir dürfen uns bei Julian Fischer bedanken, dass es zur Halbzeit nur 0:1 stand. Nach dem Ausgleich wollten wir den Punkt halten, mussten aber durch einen unnötigen Abwehrfehler die Niederlage hinnehmen.“ Tore: 0:1 (27.) Büttner; 1:1 (58.) Storz, 1:2 (90+2.) Büttner; SR: Baran (Weil); ZS: 220.

SV Obereschach: Fischer, M. Duffner, Zimmermann, Re. Riegger, Schreiner, Glatz (48. T. Duffner), Nije (90. Suware) , Storz (90+4. Reishaus), Hayn, Foot, Ro. Riegger (68. Yildiz).