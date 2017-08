Obereschach bleibt punktlos

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler/Rengetsweiler- SV Obereschach 4:0 (1:0). Die Gastgeber starteten gleich mit zwei Großchancen. Spielertrainer Stefan Bach scheiterte knapp. Auch danach war der FV Walbertsweiler die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich viele Torchancen, scheiterte aber an der nötigen Konsequenz. Die Gäste agierten oft mit langen und diagonalen Bällen, mit denen sie immer wieder gefährlich vor Torhüter Specker auftauchten. Der Schlussmann rettete zweimal glänzend. Direkt vor der Pause fiel die Führung der Gastgeber. Nach einem Eckball stieg Schuhmacher am höchsten und köpfte zur 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel ging es ähnlich weiter. Die Elf um Spielertrainer Bach agierte immer wieder schnell über außen und kam so durch Bach, Roth und Müller zu guten Torchancen. In der 55. Spielminute erkämpfte sich Bach den Ball im Mittelfeld und spielte blitzschnell auf den einlaufenden Müller, der souverän auf 2:0 erhöhte. Nur sechs Minuten später war es andersrum. Müller bediente Bach und der schob zum 3:0 ein. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Gäste nicht mehr. In der 81. Minute marschierte Fischer durch die halbe Gästeabwehr und erhöhte sehenswert zum 4:0-Endstand. Die Gäste müssen weiterhin auf den ersten Punkt warten. Tore: 1:0 Schuhmacher (45.), 2:0 Müller (55.), 3:0 Bach (61.), 4:0 Fischer (81.); Schiedsrichter: Heilig, Zuschauer: 300.

SV Obereschach: Fischer, Schreiner, Reishaus (63. L. Glatz), Duffner (84. Hock), Sakschewski, Suwareh, Haberer (40. D. Glatz), Zimmermann, Storz, Njie, Hayn.