regionmalsport schwarzwald Oberbaldingen vor Titelgewinn in der Kreisliga B

Erste Entscheidung in der Staffel 2 am Samstag möglich. Verfolgerduell in der Staffel B 1

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Tabellenführer SV Nußbach (34 Punkte) geht mit sechs Zählern Vorsprung in die letzten vier Punktspiele. Beim Tabellenvorletzten FC Weiler (11) sollte den Nußbachern der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg gelingen. Der Tabellenzweite, NK Zagreb Villingen (28)9, der zuletzt gegen Schönenbach eine Heimniederlage kassierte, gastiert beim punktgleichen Tabellennachbarn SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. In der Vorrunde entführte die SG Vöhrenbach beim 1:1 einen Punkt.

Eine Vorentscheidung im Kampf um Platz zwei ist jedoch nicht zu erwarten, da auch der FC Mönchweiler (28), zumindest Platz zwei, noch längst nicht abgeschrieben hat. Mönchweiler gastiert am Sonntag beim SV Niedereschach (17). Zwei Tabellennachbarn stehen sich im einzigen Samstagspiel in der Partie FV/DJK St. Georgen (15) und Sportfreunde Schönenbach (16) gegenüber. Vervollständig wird der 15. Spieltag mit der Partie FK Bratstvo Villingen (24) gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht A.S.C. St. Georgen. In der Vorrunde feierte FKB in der Bergstadt einen 11:2-Erfolg.

Staffel 2: Tabellenführer TuS Oberladingen (43) braucht noch einen Sieg, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Die Spieler um Trainer Bernhard Stern möchten nur zu gern gleich den ersten Matchball verwerten und vor eigenem Publikum die Entscheidung erzwingen. Ab 17 Uhr empfängt der TuS am Samstag den Tabellenfünften SG Aulfingen/Leipferdingen (30). In der Vorrunde gewann der TuS den ersten Vergleich mit 5:3 Toren. Schon ein 1:0-Erfolg würde Oberbaldingen genügen, um die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt zu machen, aus der der TuS 2009 abgestiegen war. Eine große Kulisse dürfte in Oberbaldingen garantiert sein. Die Gäste reisen aber nicht als Gratulanten an und wollen ebenfalls punkten.

Einen heißen Zweikampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde liefern sich hinter Oberbaldingen der SV Ewattingen (35) und der SV Aasen (35). Ewattingen empfängt am Sonntag die SG Unadingen/Dittishausen (24). Aasen hat die weitaus schwerere Aufgabe bei der SG Kirchen-Hausen (31). Kirchen-Hausen spekuliert ebenfalls noch mit Rang zwei. Die SG Döggingen/Hausen vor Wald (13) spielt gegen den TuS Blumberg (11). Der FC Wolterdingen (17) hat das Tabellenschlusslicht FC Grüningen (7) zu Gast. Spielfrei ist am Wochenende der FC Gutmadingen II (12).

Staffel 3: Mit dem SV Eisenbach (37), TuS Bonndorf II (33) und dem FC Bernau (33) gibt es noch drei Mannschaften, die den Titel gewinnen können. Eisenbach muss am Wochenende spielfrei zuschauen, wie die Konkurrenten näher kommen können. Bonndorf ist klarer Favorit gegen St. Blasien (159, während Bernau zum SV Friedenweiler (22) reisen muss.