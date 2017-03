Bräunlingen OHG-Schüler Vizemeister

Furtwanger verpassen beim südbadischen Schulfinale in Willstätt knapp Rang eins

Schulsport: (ma) Die Tischtennis-Mannschaft des Otto–Hahn-Gymnasiums in Furtwangen (Altersstufe 1999 bis 2002) wurde südbadischer Vizemeister. In der Endrunde der besten drei Teams beim Regierungspräsidium-Finale in Willstätt gewannen die OHG-Schüler gegen das Gymnasium Ettenheim. In der entscheidenden Begegnung um den Titel gab es eine knappe 3:5-Niederlage gegen die Max Weber Schule aus Freiburg.

Das Gymnasium am Romäusring Villingen traf in Willstätt auf sehr starke Mannschaften und kam im jahrgangsoffenen Wettbewerb auf Rang sechs. Der Schulverbund Löffingen schaffte im Wettkampf 1999 bis 2002 den ersten Platz. In der Jahrgangsstufe 2001 bis 2004 gelang der zweite Rang.