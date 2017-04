Öfingen siegt mit 4:1

Gerd Hanser, Trainer der SG Riedöschingen/Hondingen, tippt den 23. Spieltag Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV St. Märgen – SV Mundelfingen. „Da ich den Trainer von St. Märgen gut kenne, wünsche ich ihm in der Partie den maximalen Erfolg. Die Mannschaft gibt trotz der schier aussichtslosen Lage bei erst einem Saisonsieg nie auf. Ich tippe 2:1.“

SSC Donaueschingen – FC Neustadt II. „Donaueschingen hat es nach langen Anläufen jetzt offenbar geschafft, wieder die Form zu finden. Die Mannschaft ist gut drauf und wird sich mit 3:1 Toren durchsetzen.“

SV Öfingen – FC Hüfingen. „Beide sind Tabellennachbarn. Öfingen hat einen Punkt weniger, aber das sollte sich ändern. Die Gastgeber gewinnen mit 4:1.“

FC Bräunlingen – DJK Donaueschingen II. „Ein Spiel, das auch uns interessiert. Beide stehen in der Tabelle unmittelbar hinter uns. Der Spieltag will es so, dass die vier besten Teams in direkten Duellen aufeinandertreffen. Da zeichnen sich zwei tolle Spiele ab. Es wird keiner verdenken, wenn ich eine Punkteteilung favorisiere. Ich tippe 2:2.“

SV Göschweiler – FC Lenzkirch. „Beide sind derzeit Tabellennachbaren. Bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze kann der Sieger wohl endgültig für eine weitere Saison in der Liga planen. Es wird eine umkämpfte Partie, die Göschweiler 1:0 gewinnt.“

FC Löffingen II – FC Bad Dürrheim II. „Löffingen spielt eine starke Rückrunde. Bad Dürrheim wird in der Tabelle ganz oben nicht mehr herankommen und nach unten passiert auch nichts mehr. Löffingen siegt mit 2:0.“

FV Möhringen – SV Gündelwangen. „Möhringen hat drei Punkte weniger als der Gast. Dennoch tippe ich auf einen Möhringer Heimsieg – 3:1.“ SG Riedöschingen/Hondingen – FC Pfohren. „Pfohren hat zuletzt einige Siege eingefahren und wird mit breiter Brust auflaufen. Pfohren kann in dem Vierkampf um die ersten zwei Plätze der lachende Fünfte sein. Wir müssen alles raushauen und sind auf eine schwierige Aufgabe eingestellt, aber das macht das Spiel auch reizvoll. Ich hoffe auf eine gute Kulisse.“