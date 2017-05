Regionalsport Schwarzwald Nur ein Punkt für den FC Neustadt

Heimspiel gegen Pfullendorf endet 1:1

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – SC Pfullendorf 1:1 (1:0). (bs) Nächster Rückschlag für den FC Neustadt: Nach der 1:4-Heimniederlage gegen den SV Mörsch musste sich der Verbandsliga-Aufsteiger im Abstiegsduell gegen Pfullendorf mit einem Punkt begnügen. Beide Abwehrreihen ließen in der ersten Halbzeit nur wenige Möglichkeiten zu. In Minute 41 musste Neustadts Torhüter Simon Gantert einen Schuss von Lukas Stützle per Fuß abwehren. In der 45. Minute wurde Neustadts Torjäger Sam Samma in Strafraum gefoult und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte selbst verwandelte sicher zur 1:0-Halbzeitführung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte vergab Samma eine gute Chance zum 2:0. Danach waren die Gäste am Drücker. Mit ihren schnellen Stürmern brachten sie die Neustädter Abwehr immer öfter in Verlegenheit. Bei einem dieser Abwehrversuche nahm Pfullendorfs Stürmer Stützle einem Neustädter Abwehrspieler den Ball ab und erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1 (52.).

Neustadt versuchte immer wieder, mit langen Bällen die Gästeabwehr zu knacken. Nach einem Vorstoß in der 83. Minute flankte Stefan Ketterer den Ball halbhoch nach innen. Peter Schubnell setzte zum Kopfball an und wurde klar gefoult. Es gab erneut Elfmeter für Neustadt. Samma schoss, doch Pfullendorfs Torhüter wehrte den schwach getretenen Ball ab. Die Gastgeber hatten zwar noch einige Möglichkeiten, das 2:1 zu erzielen, doch der Siegtreffer wollte nicht fallen. Neustadts Trainer Klaus Gallmann war sichtlich enttäuscht von diesem Ergebnis. Trotzdem ist er überzeugt, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt noch schaffen kann. Tore: 1:0 (45. FE) Sam Samma, 1:1 (52.) Lukas Stöckle. ZS: 350. SR: Tobias Bartschat (Neuenburg/Rhein).

FC Neustadt: Ganter, Gutscher (62. R. Schubnell), Papa, Weerakkody, Bruhn, S. Ketterer, Heitzmann, Falkowski, Maier, P. Schubnell, Samma.