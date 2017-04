Regionalsport Schwarzwald Nur ein Punkt für Mundelfingen in zwei Heimspielen

Nachholspiele der Kreisliga A, Staffel 2. Siege für Göschweiler und SSC Donaueschingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) SV Mundelfingen – SV Göschweiler 0:4 (0:1). Bereits nach sechs Minuten brachte Alexander Kornienko die Gäste in Führung. Göschweiler kontrollierte in der Folge das Geschehen. In Hälfte zwei machten die Gäste schnell alles klar und sorgten für einen deutlichen Sieg. Tore: 0:1 (6.) Kornienko, 0:2 (55.) ET, 0:3 (65.) Viktor Lampel, 0:4 (86.) Kornienko. Zuschauer: 100. SR: Lukas Fleig (Villingen).

SSC Donaueschingen – FC Lenzkirch 2:1 (1:1). In einer aufregenden Anfangsphase schoss Jochen Reihs den SSC zunächst in Front, ehe Noureddine Aroussi wenig später auf Gleichstand stellte. In Hälfte zwei erarbeiteten sich die Donaueschinger den Siegtreffer durch Kheyan Mohammad. Tore: 1:0 (10.) Reihs, 1:1 (19.) Aroussi, 2:1 (54.) Mohammad. ZS: 90. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SV Mundelfingen – FC Hüfingen 1:1 (1:0). Schon kurz nach Anpfiff vergab Marian Jerg eine gute Chance für die Mundelfinger. Nach sechs Spielminuten schloss Andreas Iwanschitz einen schönen Angriff zum 1:0 ab. In der Folge kontrollierten die Hausherren die chancenarme Partie. In Minute 77 kamen die Gäste mit der ersten Chance per Eigentor zum glücklichen Ausgleich. Tore: 1:0 (6.) Iwanschitz, 1:1 (77.) Eigentor. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen). Bes. Vorkom..: Rot für Hüfingen(76.).

