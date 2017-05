Regionalsport Schwarzwald Nur ein Punkt für FC Bräunlingen

Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Bräunlingen – SV Öfingen 1:1 (0:1). (ms) In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten beide Teams vor allem nach Standardsituationen für Gefahr. Sekunden vor der Pause legte Markus auf Sascha Wenzler auf, der im Strafraum zur Gästeführung einschob. Kurz nach dem Seitenwechsel schloss Raphael Emminger eine schöne Kombination per Lupfer zum 1:1-Endstand ab. In der Folge übte Bräunlingen viel Druck aus, ein Tor wollte jedoch nicht fallen. Tore: 0:1 (45.) Sascha Wenzler, 1:1 (48.) Emminger. ZS: 50. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).