Regionalsport Schwarzwald Nur Villinger B-Junioren jubeln

Saisonauftakt der höherklassigen Nachwuchsfußballer. C-Junioren holen einen Punkt

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: Bahlinger SC – FC 08 Villingen 3:1 (2:1). (ms) „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Bahlingen war am Ende effektiver“, fasst Villingens Trainer Emanuele Ingrao das Auftaktspiel zusammen. Nachdem Bahlingen bereits nach vier Minuten zur Führung traf, erholten sich die Nullachter schnell und hatten das Spiel im Griff. Kurz vor der Pause mussten die Gäste aber mit dem 2:0 den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Villingen kam dann zunächst besser aus der Kabine und verkürzte: Elias Maiberg überlupfte die Abwehr, Laurent Sterling nahm den Ball auf, umkurvte den gegnerischen Keeper und schob zum 2:1 ein. „Dann wollten wir das 2:2 machen, haben aber einen Fehler gemacht und das 3:1 kassiert“, sagte Ingrao nach der Partie. Tore: 1:0 (4.), 2:0 (41.), 2:1 (64.) Laurent Sterling, 3:1 (73.) Siegert.

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – FC Emmendingen 2:0 (0:0). Mit einer in allen Belangen überlegenen Leistung feierten die Villinger B-Junioren unter ihrem neuen Trainer Tevfik Ceylan einen Auftakt nach Maß. Bereits in Hälfte eins vergaben Philip Braun, Aaron Mößner und Sacir Alimanovic hochkarätige Chancen zur Führung. Nach der Pause holten die Nullachter nach, was sie in Halbzeit eins versäumten. Erst verwertete Enrico Vitacca ein gutes Zuspiel von Philip Braun zum 1:0, ehe nur vier Minuten später Sacir Alimanovic per direktem Freistoß nachlegte.

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir haben sehr gut verteidigt und den Gegner zu keiner echten Chance kommen lassen. Lediglich an unserer Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten“, analysiert ein zufriedener Coach Tevfik Ceylan nach der Partie.

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – FSV Waiblingen 0:0. „Wir haben eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren“, bilanziert Villingen-Trainer Haris Redzepagic nach der gerechten Punkteteilung gegen Waiblingen. „Die Jungs waren vor dem Spiel richtig nervös. Das hat man ihnen auch im Spiel angemerkt.“

Die Nullachter hatten in einer ausgeglichenen Partie die besseren Chancen: erst verzog Silas Schäfer aus 17 Metern freistehend, dann scheiterte auch Deniz Kaya. Die Gäste hingegen wurden nur nach Villinger Ballverlusten im Spielaufbau gefährlich. „Heute kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie waren vor allem in Hälfte eins zu verkrampft.“ ZS: 100. SR: Sandro Pinna (Geisingen).

C-Junioren, Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – FC Radolfzell 1:3 (1:1) (cl) Trotz einer starken kämpferischen Leistung und einer guten Spielausrichtung, schrammten die Gastgeber knapp an einem möglichen Punktgewinn gegen den starken FC Radolfzell vorbei. In einer anfangs ausgeglichenen Partie, schienen die Gäste von der Mettnau gerade Oberwasser zu erlangen, da gingen die heimischen Grün-Weißen durch Elias Bauer (22.) in Führung. Dies schien der Weckruf zu sein für die Radolfzeller, die mit stürmischen Angriffen antworteten. Einer dieser Angriffe führte zum 1:1.

Die Gäste um den starken Ex-Donaueschinger Leonard Wenzel erspielten sich nach dem Wechsel ein Übergewicht. Die geschickt verteidigende DJK-Abwehr war jedoch stets im Bilde, bis ein Doppelschlag der Mettnauer kurz vor Schluss das Spiel entschied.