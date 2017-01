Eishockey Null-Punkte-Wochenende für die Wild Wings

Schwenningen verliert das Heimspiel gegen EHC Red Bull München deutlich mit 2:6. Die Wild Wings rutschten dadurch ans Tabellenende der Deutschen Eishockey-Liga.

Die Wild Wings haben ein bitteres Wochenende hinter sich. Nach der Niederlage in Straubing gab es für die Schwenninger am Sonntag eine 2:6-Pleite gegen den EHC Red Bull München. Die 3512 Zuschauer in der Helios-Arena sahen eine einseitige Partie, in der der deutsche Meister aus Bayern fast die gesamten 60 Minuten überlegen war. Die Wild Wings sind durch die Heimniederlage wieder Liga-Schlusslicht.

Das erste Drittel der Partie war geprägt von einer nervösen Schwenninger Mannschaft und spielstarken Münchnern. Die Wild Wings hatten immerhin durch einen Alleingang von Markus Poukkula in der 4. Minute die erste große Chance des Spiels. Doch der Finne brachte den Puck nicht an Gästetorhüter David Leggio vorbei. Ansonsten dominierte München das Geschehen auf dem Eis. Als Wild Wings-Stürmer Andrée Hult auf der Strafbank saß, schlug das Team von Trainer Don Jackson zu. Einen Schlagschuss des Ex-Schwenningers Yannic Seidenberg konnte Torhüter Dustin Strahlmeier nur abprallen lassen. Dominik Kahun reagierte am schnellsten und traf in der 12. Minute zum 0:1.

Auch ihr nächstes Powerplay nutzten die Münchner. Als Poukkula seine Strafe absaß, erzielte Michael Wolf das 0:2 (15.). Mutterseelenallein stand er vor Strahlmeier und ließ ihm keine Chance. Wenige Sekunden zuvor hatte Will Acton bei seinem Solo die riesen Chance verpasst, mit einem Unterzahltor auszugleichen.

Es dauerte nicht lange, da gab es denn nächsten Dämpfer für die Wild Wings. In der 17. Minute erhöhte Brooks Macek aus kurzer Distanz auf 0:3. Kurz vor Ende des ersten Drittels sorgte Daniel Schmölz für Hoffnung beim heimischen Anhang. Mit einem Schlagschuss verkürzte er auf 1:3 (19.).

Doch kaum war das zweite Drittel wieder richtig im Gange, jubelten die Münchner zum vierten Mal. 43 Sekunden nach Wiederanpfiff fälschte Mads Christensen einen Schuss von Florian Kettemer ins Schwenninger Tor ab – 1:4. Auch im Mitteldrittel veränderten sich die Kräfteverhältnisse nicht. Die Schwenninger kämpften zwar, spielerisch waren ihnen die Münchner aber weiterhin klar überlegen. Die Gastgeber wirkten beim Spielaufbau wie gehemmt und waren zu harmlos. Sie mussten sogar froh sein, dass München nach 40 Minuten nicht noch höher als mit drei Toren Differenz führte.

Im Schlussdrittel fiel frühzeitig die Vorentscheidung. Derek Joslin traf in der 46. Minute mit einem Schlagschuss zum 1:5. Gut zwei Minuten vor Spielende verkürzte Istvan Bartalis in Unterzahl auf 2:5. Doch wiederum schlugen die Münchner zurück. 28 Sekunden vor Spielende traf Macek zum 2:6-Endstand. Dustin Strahlmeier hatte auch im dritten Drittel einiges zu tun. Der Torhüter gehörte an diesem Tag zu den besseren Schwenningern und bewahrte seine Mannschaft vor einer höheren Niederlage.