Noch einige offene Fragen bei Villinger Tennis-Teams

TC Blau-Weiß plant neue Saison. Zwei Top-Talente verstärken Regionalliga-Damen

Tennis: (daz) Kurz nach dem Jahreswechsel haben die Tennisverbände die Staffelzusammensetzungen in den höheren Ligen veröffentlicht. Mit den Herren 30 (Regionalliga), den Damen (Regionalliga) und den Herren (Badenliga) sind gleich drei Teams des TC Blau-Weiß Villingen in diesen Ligen. Personell gibt es in den Villinger Teams bisher nur minimale Veränderungen.

Herren 30: Erstmals spielte in der vergangenen Saison eine Villinger Mannschaft in der 1. Bundesliga. Am Ende fehlten der Mannschaft um Spielführer und Kapitän Dominik Adelhardt lediglich zwei Zähler zum Klassenerhalt. Die neuen Gegner in der Regionalliga heißen jetzt TC Güglingen, Marburger TC, TA SV Böblingen, TC Rotenbühl/Saarbrücken, TC Wolfsberg Pforzheim, TC Grötzingen und BW Wiesbaden.

Verlassen hat die Villinger Eldar Mustafic, der aus beruflichen Gründen nach Karlsruhe wechselte und sich dort einem Verein anschließen wird. Ansonsten bleibt die Mannschaft zusammen. „Sollte sich die Chance ergeben, das Team zu verstärken, werden wir Gespräche führen. Erste Kontakte gibt es bereits“, sagt Trainer Jürgen Müller.

Für Müller war die Bundesliga-Saison eine „sportliche Zugabe“. Dauerhaft sei es jedoch schwer machbar. „Da sind uns andere Vereine voraus.“ Ein Ziel oder gar eine konkrete Tabellenplatzierung lässt sich Müller für die neue Saison noch nicht entlocken. „Da sollten wir erst einmal abwarten, wie sich die anderen Teams zusammensetzen.“ Eine gute Rolle wollen die Villinger in der Regionalliga auf jeden Fall spielen. Als Bundesliga-Absteiger sei das machbar. Müller: „Sollte sich die Chance ergeben, peilen wir die Bundesliga-Rückkehr an. Dazu sollte aber alles passen.“

Damen: Mit Platz sechs schloss die erste Villinger Damen-Mannschaft die vergangene Regionalliga-Saison ab. Auch 2017 lautet das primäre Ziel Klassenerhalt. Mit der noch 16-jährigen Pia Schwarz aus Singen haben die Villinger ein Talent und eine deutsche Ranglistenspielerin als Zugang gewonnen. Ebenfalls neu verpflichtet wurde die gleichaltrige Xenia De Luna, die zuletzt beim Regionalliga-Meister Vaihingen im Kader stand. Der Teenager hat die deutsche Staatsbürgerschaft und besucht gegenwärtig in Madrid (Spanien) eine Tennisschule. Mit den beiden Youngstern hat Trainer Müller zwei sehr talentierte Spielerinnen neu im Kader. Verlassen hat den TC BW Villingen indes Aneta Barchankova, die künftig in Freiburg aufschlagen wird.

„Erst wenn wir den Spielplan haben, werden wir ein konkretes Ziel ausgeben. Wir wissen, dass wir zumindest drei Siege für den Klassenerhalt benötigen. Daher werden wir die Kräfte in den Spielen bündeln, in denen wir die größten Erfolgsaussichten haben“, erläutert Müller. Hinzu kommt, dass Diane Friedrichs gegenwärtig ein College besucht und auch nicht bei allen Spielen zur Verfügung steht. So wird sich wohl erst Ende April entscheiden, mit welcher Formation die Villinger die Punktspiele bestreiten werden.

Herren: Mit der positiven Bilanz von 8:6-Punkten und Platz vier schlossen die Herren des TC BW Villingen die Saison 2016 in der Badenliga ab. Eine ähnliche Platzierung ist auch diesmal das Ziel. Mit dem TC Markdorf, TC Durlach und TC Schwetzingen gibt es drei Neulinge in der Liga. „Wir sind in der Lage, eine gute Rolle zu spielen“, sagt Müller, der jedoch nicht komplett mit seinem Mannschaftskader planen kann. Das Villinger Top-Talent Justin Schlageter wird vermehrt internationale Turniere spielen. „Hier werden wir mit dem Bundestrainer abstimmen, wann wir mit Justin planen dürfen“, fügt Müller an.

Auch der 22-jährige Dominik Koepfer, aktuell bei einem Turnier in Florida erfolgreich im Einsatz, wird wohl nicht immer zur Verfügung stehen. „Dominik ist für uns ein Top-Spieler. Er ist weltweit in der Rangliste unter den besten 500 Spielern. Natürlich hätte ich ihn immer gerne dabei, aber hier werden wir kurzfristig die Planungen ausrichten müssen“, ergänzt Müller. Abgänge aus dem Badenliga-Team der vergangenen Saison gibt es bisher nicht.