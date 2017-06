Noah Fischer glänzt im Ring

3. Black Forest Cup in den Schwenninger Deutenberghallen

Boxen: (rom) Vier Tage lang flogen die Fäuste beim 3. Black Forest Cup vom Boxing Villingen Schwenningen. Rund 300 Nachwuchsboxer aus acht Nationen boxten und „lebten“ teils in den Deutenberghallen Schwenningen. Zwei Boxringe – daneben Luftmatratzen, Bodenmatten und Schlafsäcke – so war das Bild beim 3. Black Forest Cup. Zahlreiche Sportler nutzten die Möglichkeit, in den Sporthallen zu übernachten.

Der Pfingstsonntag war der Finaltag. Schon um 9.30 Uhr wurden die ersten Kämpfe eingeläutet. Sage und schreibe 60 Finalkämpfe wurden ausgetragen. Sehr zur Freude des ausrichtenden Vereins waren auch zwei erfolgreiche Starter vom Boxing Villingen-Schwenningen im Ring. Den Auftakt machte im Papiergewicht Maik Grönig, der gegen einen Kontrahenten aus Tschechien antreten musste. Zwar musste Grönig nach drei Runden den Kürzeren ziehen, doch schon das Erreichen des Finales war ein toller Erfolg. Er zog nach Siegen über Justin Sahin (Nordrhein Westfalen) im Viertel- bzw. Denis Walz (Baden Württemberg) im Halbfinale in den Endkampf ein.

Noch besser lief es für Noah Fischer, der im Leichtgewicht im Finale gegen den Iren Dominic Bradley antrat. Nach einem heißen Gefecht über drei Runden, in denen der Ire zweimal angezählt wurde, ging Fischer am Ende als Sieger hervor. Der junge Lokalmatador behauptete sich zuvor im Viertelfinale gegen Imad El-Mahdi aus Nordrhein-Westfalen und im Halbfinale gegen Alexander Penne aus Bayern.