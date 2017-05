Regionalsport Schwarzwald Nikola Fekete bleibt ein Panther

Schwenninger Basketballer verlängern Vertrag mit Flügelspieler

Basketball: Die Wiha Panthers VS haben die dritte Vertragsverlängerung für die anstehende Pro B-Saison in trockene Tücher gebracht: Flügelspieler Nikola Fekete verlängerte sein Arbeitspapier und geht damit in seine dritte Saison im Schwarzwald, seine fünfte in Deutschland nach zuvor zwei Spielzeiten in Konstanz.

„Ich freue mich sehr, dass Nikola Teil unserer Mannschaft bleiben will. Er identifiziert sich mit unserem Verein und ist wegen seiner Power und seinem unbändigen Willen ein sehr wertvoller Spieler. Er kann in festgefahrenen Spielsituationen entscheidende Impulse setzen“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic.

Der 25-jährige Fekete ist Ungar, wuchs jedoch in der nordserbischen Vojvodina auf, wo er auch das Basketball spielen erlernte. In der vergangenen Saison war er für 10,0 Punkte im Schnitt gut und legte eine gute Feldwurfquote von 53,7 Prozent auf. Jenseits der Dreierlinie betrug die Quote 36,4 Prozent. Velcic: „Nikola hat vor allem in der letzten Off-Season durch seine Ernährungsumstellung gezeigt, dass er bereit ist, sich weiter zu steigern.“ Zehn Kilogramm hatte Fekete im vergangenen Sommer abgespeckt, was sich in puncto Schnelligkeit und Beweglichkeit positiv bemerkbar machte. Für die neue Saison will der Basketballer sich mit seinem Team in der Pro B beweisen und die Playoffs erreichen. Fekete: „Ich weiß, dass es in dieser Liga noch härter zugeht. Aber wir haben uns gut entwickelt.“

Mit Fekete sowie Jaka Zagorc und Edin Alispahic haben die Panthers bereits drei Leistungsträger halten können. Velcic: „Wir sind zuversichtlich, das Kaderpuzzle sukzessive weiterzubauen.“