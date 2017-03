Niklas Treutle wechselt zu den Wild Wings

Torhüter kommt von den Krefeld Pinguinen nach Schwenningen

Eishockey: Die Wild Wings haben einen neuen Torhüter verpflichtet. Nach SÜDKURIER-Informationen wechselt Niklas Treutle von den Krefeld Pinguinen in den Schwarzwald. Treutle bildet somit gemeinsam mit Dustin Strahlmeier in der kommenden Saison das Schwenninger Torhüter-Duo.

Niklas Treutle kam im Oktober 2016 vom finnischen Erstligisten Kookoo Kouvula nach Krefeld. In der Saison 2015/16 stand der 25-Jährige in der nordamerikanischen NHL in zwei Spielen für die Arizona Coyotes auf dem Eis. Die meisten Partien machte er in dieser Spielzeit jedoch in der AHL im Farmteam der Coyotes, den Springfield Falcons. Beim Deutschland-Cup im November vergangenen Jahres in Augsburg hütete Treutle in der Partie gegen Kanada (1:3) das Tor der deutschen Nationalmannschaft. Nun hofft er, dass ihn Bundestrainer Marco Sturm auch für die Weltmeisterschaft (in Paris und Köln) im Mai nominiert.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Youri Ziffzer in Schwenningen unterschrieben haben soll. Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich sprach zwar davon, dass der Torhüter der Adler Mannheim ein interessanter Spieler sei, dementierte jedoch die Verpflichtung von Ziffzer. Offensichtlich hat sich Rumrich für Treutle entschieden.

Abschlussfeier

Am heutigen Freitag, 18.30 Uhr, findet in der Schwenninger Helios-Arena die Saisonabschlussfeier der Wild Wings statt. Es wird eine kleine Bühne auf der Eisfläche geben. Ein wesentlicher Programmpunkt wird die Verabschiedung von Kapitän Sascha Goc und Torhüter Joey MacDonald sein. Zudem sollen Vertragsverlängerungen bekanntgegeben werden.