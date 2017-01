Niklas Krieg auf Rang drei

Reiter aus Nordstetten sorgt beim Weltcup in Leipzig nach Vorjahressieg erneut für Furore

Reitsport: (rom) Vor einem Jahr noch jubelte der für den RuF Donaueschingen reitende Niklas Krieg über den Sieg beim Weltcup in Leipzig. Und gestern wäre ihm fast die Titelverteidigung gelungen. Am Ende wurde Niklas Krieg Dritter und war damit bester Deutscher bei diesem hochkarätigen Wettbewerb.

Schon in den Qualifikationen zeigte sich der 23-jährige Reiter aus Nordstetten mit seiner 13-jährigen Stute Carella in bestechender Form. Beim Eröffnungsspringen hatte Niklas Krieg zwar einen Zeitfehler, blieb aber ohne Abwurf. Am Freitag folgte Rang zehn im elitären Starterfeld. Schon hier zeigte sich, dass mit dem Vorjahressieger erneut zu rechnen ist.

Am Sonntag im Großen Preis von Leipzig und gleichzeitigem Longines FEI World Cup war Niklas Krieg einer der zwölf Reiter im 40 Teilnehmer starken Feld, die im Parcours ohne Fehler blieben. Als dritter Starter musste er in den Stechparcours und setzte sich mit kurzen Wegen und ohne Abwurf zunächst an die Spitze. Nun hieß es abwarten. Kevin Staut aus Frankreich und der Belgier Gregory Wathelet waren im Anschluss noch einen Tick schneller als der Schwarzwälder, aber Rang drei war eine sensationelle Leistung zum Jahresauftakt. Im Championat von Leipzig gelang dem Nordstettener auf Ayers Rock ebenfalls der Einzug ins Stechen. Dort kam er mit einem Abwurf am Ende auf Rang elf.