regionalsport schwarzwald Niederlage in der Nachspielzeit

FC 08 Villingen II unterliegt in Frockingen

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC 08 Villingen II 2:1 (1:1). (mm) Beide Mannschaften hatten alle drei bisherigen Partien gewonnen. Die weiße Weste nach dem Spiel behielt der Gastgeber aus Frickingen.

Die 310 Zuschauer durften sich auf eine spannende Begegnung freuen. Die Spielvereinigung kam zunächst besser in die Partie. In den ersten vier Minuten gab es zwei gute Chancen durch R. Karg und Hübschle. Allerdings versteckte sich auch Villingen nicht und zeigte gefährliche Spielzüge bis vor das Tor von F.A.L., wobei Volkan Bak in Minute fünf einen Querpass zum 0:1 abschloss. Die Frickinger ließen sich durch den Rückstand jedoch nicht entmutigen und wurden in der 15. Minute belohnt, als F. Burgenmeister nach einem Spielzug auf der rechten Seite vor dem Villinger Tor bedient wurde und zum 1:1 ausglich. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, die jedoch zu keinem weiteren Treffer führten.

In der zweiten Spielhälfte waren die Gäste aus Villingen das bessere Team. Sie spielten sich mehrere gute Möglichkeiten heraus. Erst in den letzten fünf Minuten wachten die Gastgeber nochmals auf und kamen ihrerseits gefährlich vor das gegnerische Tor. In der Nachspielzeit war es dann soweit. Reichle erzielte noch das glückliche 2:1 für den SpVgg. Unmittelbar danach beendete der Schiedsrichter die Begegnung. Tore: 0:1 Bak (5.), 1:1 F.Burgenmeister (15.), 2:1 Reichle (92.); SR: Faller (Buchenbach); ZS: 310.