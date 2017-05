Regionalsport Schwarzwald Nico Burghardt vergoldet alle fünf Starts

Badische Frühjahrs-Meisterschaft in Freiburg. Schwimmclub Villingen holt viele Medaillen

Schwimmen: Bei den Offenen Badischen Frühjahrsmeisterschaften auf der 50m-Bahn in Freiburg heimsten die Starter des Schwimmclubs Villingen reichlich Meistertitel sowohl in der Jahrgangs- als auch in der offenen Wertung ein. Mit der Ausbeute an Medaillen, Platzierungen und erzielten Zeiten zeigten sich die Trainer Daliah Kiefer-Grzan und Dieter Fabian sehr zufrieden.

Nico Burghardt ging fünf Mal an den Start und beendete alle Rennen als Badischer Meister im Jahrgang 2000. Über 100m Schmetterling war er sogar Schnellster überhaupt. Über 50 m und 100m Freistil sowie 50 und 100m Schmetterling erreichte Burghardt das jahrgangsoffene Finale, musste aber aufgrund des geringen Zeitabstands auf die Teilnahme über 100m Freistil verzichten. Dafür siegte er mit 0:57,98 Minuten über 100m Schmetterling. Zweiter in der offenen Wertung wurde er über 200m Lagen (2:17,19).

Maren Blessing konnte sich über drei Badische Meistertitel in ihrem Jahrgang 1999 freuen. Über 50m Schmetterling qualifizierte sie sich für den Endlauf und belegte dort in 0:30,80 Minuten Platz vier.

Obwohl gesundheitlich angeschlagen, startete die gleichaltrige Tabea Mose über 50m Freistil und 50m Rücken, die sie als Jahrgangssiegerin für sich entschied. Im Finale über 50m Rücken (0:31,78) schlug sie als offene Badische Meisterin an. Das gelang auch Karin Wagner über 100m Rücken in neuer Bestzeit von 1:08,70 Minuten. Die 17-Jährige beendete in ihrem Jahrgang auch die 50 und 200m Rücken als Siegerin, wobei sie auf der Kurzstrecke im Finale als Dritte anschlug.

Zwei Schwimmerinnen waren im Jahrgang 2001 für den SC Villingen am Start. Mit einem 1. Platz über 50m Schmetterling (0:31,72) und Rang drei über 50m Rücken stand Jennifer Schmidt zwei Mal auf dem Treppchen. Alyssa Soler Gil erzielte ihre beste Platzierung mit einem 5. Platz über 200m Freistil.

Maike Wagner und Emilie Müller traten im Jahrgang 2002 an. Maike holte sich über 50- und 100m Rücken den Jahrgangstitel und wurde Zweite über 200m Rücken. Über die kürzeren Strecken durfte sie noch einmal im offenen Finale antreten und wurde beide Male Fünfte. Emilie erreichte ihre beste Platzierung über 50m Rücken mit Platz vier.

Meda Marian war über die Bruststrecken am Start. Über 200m stand sie als Zweite auf dem Treppchen. Die 100m beendete sie als Jahrgangssiegerin und Vierte wurde sie über 50m. Für den Jahrgang 2004 waren Anna Wieland und Lea Müller gemeldet. Anna erreichte über 50m und 100m Freistil jeweils den zweiten Platz. Über 100m verbesserte sie ihre Bestzeit auf 1:05,37 Minuten. Lea ging schon leicht erkältet an den Start über 200m Rücken und musste den Wettkampf vorzeitig abbrechen. Vizemeister wurden Tabea Mose, Emilie Müller, Anna Wieland und Karin Wagner über 4x100m Lagen, Bronze wurde es über 4x100m Freistil. Mit von der Partie waren auch Timon Kieninger und Leonard Koester, beide vom Jahrgang 2003. Leonard wurde über 50 m und 100m Brust badischer Meister, Timon entschied das 200m-Brust-Rennen für sich.

Neben den Einzelwettkämpfen gab es für die jüngsten Jahrgänge einen Schwimm-Mehrkampf, bestehend aus 50m Beinschlag, 100m und 200m in der Lieblingslage sowie 400m Freistil und 200m Lagen. Für jede geschwommene Zeit gab es Punkte. Lewis Linder (Jahrgang 2005) siegte in der Schmetterlingswertung mit 1008 Punkten. Vivienne Arno erreichte mit 1521 Punkten im Jahrgang 2006 den zweiten Platz. Auf allen Strecken erzielte sie persönliche Bestzeiten. Ihr gleich tat es Ritschard Ulrich im gleichen Jahrgang. Mit 1431 Punkten wurde auch er Zweiter.