Nico Burghardt Zweifach-Sieger

Landesmeisterschaft der Schwimmer in Neckarsulm. SC Villingen holt insgesamt sieben Medaillen

Schwimmen: (bn) Für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm hatten sich vom Schwimmclub Villingen 13 Athleten qualifiziert. Sie kehrten mit zwei Jahrgangstiteln, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen heim. Als Jahrgangssieger über 50 und 100m Schmetterling durfte sich der 17-jährige Nico Burghardt feiern lassen. Mit seinem Vereinsrekord auf der 50m-Bahn über die längere Distanz von 0:58,41 Minuten qualifizierte er sich zudem für das Finale der Schnellsten und wurde Sechster. Das gleiche Ergebnis erreichte er über 50m Schmetterling. Einen zweiten Vereinsrekord schwamm Burghardt über 50m Freistil (0:25,34) und wurde Dritter im Jahrgang 2000.

Die 17-jährige Karin Wagner schaffte es in ihrer Paradedisziplin Rücken sowohl über 50m (0:32,85) als auch 100m (1:10,94) auf Platz zwei. Lea Müller vom Jahrgang 2004 schaffte es ebenfalls über 100m Rücken aufs Treppchen und bestätigte damit, dass sie ihre Fahrkarte für die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften zu Recht in der Tasche hat.

Bronzemedaille Nummer drei ging an Ritschard Ulrich. Im Jahrgang 2006 wurde ein Mehrkampf ausgetragen, bestehend aus 200 und 400m Lagen sowie 50m Beinschlag und 100m in der besten Lage. Als Rückenschwimmer schloss Ritschard Ulrich, der sich auf dem Sprung in einen Kader befindet, den Wettkampf mit Rang drei ab. Auch Vivienne Arno war Mehrkampf-Kandidatin, aber in Kraul. Ihr Defizit beim Beinschlag verhinderte den Sprung aufs Treppchen. Sie wurde Vierte. In den Top Ten platzierten sich in Neckarsulm außerdem Timon Kieninger, Leonard Koester, Filippa Hööck, Jennifer Schmidt, Emilie Müller, Anna Wieland und Maren Blessing.

Am letzten Aprilwochenende finden die „Süddeutschen“ in Sindelfingen und für die Jüngeren in Ingolstadt statt. Qualifiziert haben sich Maren Blessing, Tabea Mose, Karin Wagner, Filippa Hööck, Emilie Müller, Maike Wagner und Nico Burghardt sowie Anna Wieland und Lea Müller. Vivienne Arno und Ritschard Ulrich dürfen erst im nächsten Jahr auf süddeutscher Ebene starten.