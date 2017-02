Nicky Wingerter, Trainer der neuen SG HLT: "Es ist die logische Fortsetzung"

Als "SG HLT" werden ab der kommenden Saison die Handballer aus Hornberg, Lauterbach und Triberg firmieren. Der SÜDKURIER sprach mit dem 31-jährigen Trainer Nicky Wingerter.

Herr Wingerter, sind Sie als neuer Trainer die Wunschpersonalie oder haben Sie sich selbst angeboten?

Als die Gespräche mit der SG Hornberg/Lauterbach und dem TV Triberg über eine Spielgemeinschaft forciert wurden, sprachen mich beide Vereine an, nachdem ich in den vergangenen Jahren schon als Jugendtrainer in dieser Konstellation gearbeitet hatte. Ich habe mir Bedenkzeit genommen und schließlich zugesagt. Es ist eine logische Fortsetzung, wobei ich die Jugendarbeit nicht ganz aufgeben will. Das Projekt hat einen gewissen Reiz.

Nach der Online-Wahl der User heißt das neue Team SG HLT. Stört es die Triberger nicht, dass sie in der Abkürzung nur die Nummer drei sind?

Absolut nicht. SG THL hört sich doch blöd an. Entscheidend ist, dass alle Partner gleichberechtigt sind und mit einer Stimme sprechen. Das ist der Fall. Daher kann ich mit dem Namen sehr gut leben.

Die neue SG hat ambitionierte Ziele. Die erste Mannschaft soll in die Landesliga, die zweite in die Bezirksklasse. Ist das aus Ihrer Sicht machbar?

Wir haben nie gesagt, dass dieses Ziel gleich im ersten Jahr umgesetzt werden müssen. Wir planen mittelfristig. Schaffen wir das in den ersten drei Jahren, wären wir alle zufrieden. Gleiches gilt für den Aufbau der Nachwuchsmannschaften. Bis zu 18 Mannschaften zu etablieren, ist auch nur mittelfristig machbar.

Will die neue SG die Vormachtstellung des TV St. Georgen im Schwarzwald angreifen?

Dazu sage ich aktuell nichts. Vielleicht in ein, zwei Jahren.

Halten sie die Tür für einen möglichen Einstieg der St. Georgener offen, sollte es da irgendwann Interesse geben?

Aktuell gibt es diesbezüglich keine Pläne. Wir Triberger sind froh, mit Hornberg und Lauterbach Partner gefunden zu haben.

Sie haben im Jugendbereich mit Stefan Schmetzer zusammenarbeitet. Gilt diese Konstellation auch für die SG HLT?

Nein. Stefan schafft es aus beruflichen Gründen nicht. Ich werde einen neuen Co-Trainer suchen. Die Gespräche laufen.

Um in höheren Ligen zu bestehen, muss auch finanziell nachgebessert werden. Gibt es schon Signale von Sponsoren?

In Marketingfragen bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich konzentriere mich nur auf den sportlichen Erfolg.