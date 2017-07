Regionalsport Schwarzwald Neuzugang beim Landesliga-Neuling

Nachrichten aus dem Schwarzwälder Fußball-Geschehen

SV Obereschach

Robin Effinger wechselt zum Aufsteiger

Fußball-Landesliga: Der SV Obereschach hat Neuzugang Nummer fünf an Land gezogen. Robin Effinger spielt künftig im Team des Landesliga-Neulings. „Robin ist ein Riesentalent. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Obereschachs Co-Trainer Roland Lees. Effinger ist 17 Jahre alt und wohnt in Villingen, spielte aber auch einige Jahre beim FC Radolfzell, dem Kooperationspartner des SC Freiburg. Zuletzt war der defensive Mittelfeldspieler wieder bei den Junioren des FC 08 Villingen am Ball. Obereschach hat am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr ein Testspiel in Kirchdorf gegen den FC Brigachtal. „Im Fokus stehen spielerische Elemente wie das Umschaltspiel “, kündigt Trainer Mario Bibic an. Die ersten Trainingstage bezeichnet der Trainer als „sehr interessant“. Bibic: „Die Mannschaft hat durch die kurze Sommerpause nicht viel Substanz verloren.“(wmf/daz)

Südbadischer Pokal

Qualifikations-Spiele terminiert

Fußball, südbadscher Vereinspokal, Qualifikation: Bereits am übernächsten Wochenende beginnt für sieben Mannschaften aus dem Fußball-Bezirk Schwarzwald wieder der Wettbewerb. Die Spiele in der Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal wurden jetzt terminiert. Eröffnet wird der Wettbewerb am Donnerstag, 20. Juli, mit dem Spiel des B-Kreisligisten FC Weiler gegen den Landesligisten DJK Villingen. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr. Die Partie wurde auf Wunsch des FC Weiler vorgezogen. Wenige Stunden später, am Freitag, 21. Juli, treffen sich ab 17. 30 Uhr Bezirksligist FV Tennenbronn und Landesligist FC Furtwangen. Ab 18.30 Uhr ermitteln ebenfalls am Freitag, 21. Juli, Landesliga-Aufsteiger SV Obereschach und Verbandsligist FC Neustadt den Teilnehmer an der ersten Hauptrunde. Am Samstag, 22. Juli, gastiert Bezirksligist FC Dauchingen ab 17 Uhr beim A-Kreisligisten SV Aach-Eigeltingen. (daz)

FC Neustadt

Gallmann will Stabilität sehen

Fußball: Im vierten Vorbereitungsspiel gastiert Verbandsligist FC Neustadt am Samstag ab 17.30 Uhr in Sexau und spielt dort gegen den Landesligisten SV Weil. Beide Mannschaften haben sich auf den Austragungsort geeinigt, um die Reisewege zu verkürzen. „Ich erwarte wieder einige Erkenntnisse. Wir haben zuletzt gegen den FC 08 Villingen eine ansprechende Leistung gezeigt, während in den zwei weiteren Testspielen die Ergebnisse nicht so toll waren. Mit den bisherigen Trainingsleistungen bin ich zufrieden“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Im Test gegen Weil will Gallmann von seinen Schützlingen „ein gut organisiertes Spiel“ und eine defensiv stabile Ordnung sehen. Unterdessen meint es der Verbandsliga-Spielplan mit den Neustädtern recht gut. Neustadt startet in Radolfzell, spielt gegen Linx, dann in Stadelhofen und anschließend gegen Mörsch. „Linx ist ein Titelkandidat. Alle anderen drei Gegner sollten auf unserer Augenhöhe sein“, so Gallmann. (daz)