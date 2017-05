Regionalsport Schwarzwald Neuzugang beim FC Schonach  Spielwertung für FC Löffingen II

Fußball-Nachrichten aus dem Schwarzwald

FC Schonach

Marcel Wetzig erster Neuzugang

Landesliga: Nur wenige Tage nach dem geschafften Klassenerhalt hat der FC Schonach den ersten Neuzugang für die Saison 2017/18 verpflichtet. Marcel Wetzig kommt vom Schonacher Ligakonkurrenten FC Furtwangen. „Ich kenne Marcel schon länger und schätze seine Qualitäten. Er passt perfekt zu uns. Marcel ist ein Allrounder, der im Mittelfeld offensiv wie defensiv einsetzbar ist, schon viele Erfahrungen gesammelt hat“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Wetzig, der auch schon beim FC Bad Dürrheim in der Verbandsliga aktiv war, ist in der Rückrunde bisher kaum für die Furtwanger aufgelaufen, da der 27-Jährige sich mit einer langwierigen Verletzung herumplagt. Blanco ist sehr zuversichtlich, dass diese Verletzung bald ausgeheilt ist und Wetzig rechtzeitig in die Saisonvorbereitung der Schonacher einsteigen wird. (daz)

Kreisliga A 2

Spielwertung für FC Löffingen II

Kreisliga A, Staffel 2: Die Partie zwischen dem FC Neustadt II und dem FC Löffingen II vom 8. April gemäß § 46 der Spielordnung nachträglich mit 3:0 für die Löffinger gewertet. Die Partie endete 1:1. Durch die Wertung klettert die Löffinger Reserve von Platz 15 auf 14 und der SV Mundelfingen rutscht auf den 15. Platz ab.

FC Lenzkirch

Trainer Cosic verlängert

Kreisliga A, Staffel 2: Der FC Lenzkirch und Trainer Zejlko Cosic haben sich auf eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Der Trainer unterschrieb jetzt für ein weiteres Jahr. „Wir haben einen Drei-Jahresplan, an dessen Ende wir unter den fünf besten Mannschaften der Liga mitspielen wollen. Die Entwicklung der Mannschaft stimmt mich zuversichtlich. Wir haben schon jetzt mehr Punkte als in der vergangenen Saison“, sagt Cosic. (daz)