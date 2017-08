Regionalsport Schwarzwald Neuzugang aus den USA

Fabian Egger verstärkt Bezirksliga-Aufsteiger FV Marbach

Fußball-Bezirksliga: (olg) Ein neuer Spieler aus den USA verstärkt den Kader von Bezirksliga-Aufsteiger FV Marbach: Der Offensivspieler Fabian Egger schloss sich kurz vor Saisonbeginn dem Team von Trainer Michael Henseleit an. Egger studiert in Schwenningen, stammt aus Bayern, wo er früher in Planegg höherklassig spielte. Die vergangenen fünf Jahre weilte er jedoch in den USA. In Amerika spielte der 25-Jährige in einem College-Team in Florida. „Wenn er sich erst richtig im Team und unserer Spielweise eingefunden hat, kann er eine echte Verstärkung für uns werden, zumal die Saison lang ist und ein breiter, guter Kader immer von Vorteil sein kann“, sagt Henseleit zum unerwarteten Zugang.