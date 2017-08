Regionalsport Schwarzwald Neuzugänge der Wild Wings: Jussi Timonen zeigt Mut für Neues

Finnischer Verteidiger soll die Abwehr stabilisieren

Eishockey: Zu einem Ortswechsel dieser Größenordnung gehört auch eine Portion Mut. Diesen hat Familie Timonen bewiesen. Mit Sack und Pack sind sie vor rund zwei Wochen nach Villingen-Schwenningen gezogen. Hier hat Jussi Timonen einen neuen Arbeitgeber. Nach neun Jahren in der finnischen SM-Liiga bei seinem Heimatverein KalPa in seinem Geburtsort Kuopio hat sich der 34-Jährige entschieden, noch mal etwas Neues zu wagen.

Eine Entscheidung, die er allerdings nicht alleine treffen konnte. Denn zur Familie gehören auch Ehefrau Hanna sowie drei Töchter im Alter von zwölf, acht und zwei Jahren. Da ist solch ein Schritt schon etwas anderes. „Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir diese Herausforderung annehmen wollen“, sagt Jussi Timonen. „Ein neues Land, eine neue Stadt, das wollten wir tatsächlich alle.“ Zumindest die älteste Tochter kennt bereits das Leben in einem anderen Land. Von 2006 bis 2008 spielte der Verteidiger zwei Jahre in Nordamerika. 2001 war der ehemalige Junioren-Nationalspieler von den Philadelphia Flyers gedraftet worden, doch erst 2006 forderte der NHL-Club ihn auch an. 14 Spiele absolvierte Jussi Timonen in der besten Liga der Welt, die meiste Zeit spielte er im Farmteam Philadelphia Phantoms. Im Jahr darauf transferierten ihn die Flyers zu den Dallas Stars, doch auch in Texas konnte sich der Finne nicht durchsetzen. „Es gibt keine wirkliche Erklärung dafür, warum es nicht geklappt in der NHL“, sagt der Neu-Schwenninger. „So viele europäische Spieler wollen es dort schaffen. Für manche reicht es, für manche nicht.“

Also ging es für die damals noch kleine Familie zurück in die Heimat in Mittelfinnland. Mit KalPa folgten erfolgreiche Jahre, in der letzten Saison gar die Finalteilnahme in den Play-Offs. Doch irgendwie war die Zeit dann doch reif. „Ich war sehr glücklich, als das Angebot aus Schwenningen kam“, erklärt Timonen. „Es hat einfach sehr gut gepasst.“ Zumal er bei den Wild Wings auf vier Landsleute trifft, die er alle mehr oder weniger gut kennt. „Ilpo Kauhanen war bei KalPa unser Torwarttrainer und Teammanager. Er war es auch, der mich zunächst kontaktiert hat. Mit Kalle Kaijomaa habe ich schon zusammen gespielt, Markus Poukkula war bisher aber nur mein Gegner“, berichtet Finne Nummer fünf im Schwenninger Team lachend. In der DEL ist inzwischen der ein oder andere Landsmann aktiv, was allerdings nicht heißt, dass sich Jussi Timonen im Vorfeld viele Informationen eingeholt hat. „Natürlich habe ich ein bisschen was über Schwenningen, die Wild Wings und die DEL gehört. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Wir werden hier sicher zurechtkommen“, so der Linksschütze.

Die ersten Tage scheinen ihm recht zu geben. Die Familie hat ihre Wohnung in Villingen bezogen, die beiden größeren Mädchen bereiten sich auf die Schule vor. Das heißt vor allem: Deutsch lernen, und das so schnell wie möglich. Beide werden ganz regulär auf eine deutsche Schule gehen. „Das ist sicher nicht einfach für sie“, weiß auch der Vater, „aber sie werden das sicher gut hinbekommen“. Eine entspannte Einstellung, die den Papa auch als Eishockeyspieler auszeichnet. So macht er sich auch noch keine großen Gedanken darüber, was ihn in der bevorstehenden Saison erwartet. Über die Stärke der DEL weiß er ein bisschen Bescheid durch einige Spiele mit KalPa in der Champions League gegen deutsche Teams. „Die DEL ist eine sehr gute Liga, auf einem durchaus hohen Niveau“, befindet Jussi Timonen.

Und wo sieht der der Verteidiger seine neue Mannschaft? „Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv“, meint der jüngere Bruder des NHL-Stars und Stanley-Cup-Siegers Kimmo. „Wir haben ein gutes Team. Ich denke, es ist möglich, weit zu kommen.“ Genauer kann und will sich der ruhige Verteidiger nicht festlegen. Er hat sich vorgenommen, Woche für Woche auf einem möglichst hohen Level zu spielen. Und wie sieht das konkret aus? „Ich versuche einen soliden Part in der Defensive zu spielen und das Spiel nach vorne schnell zu machen“, sagt Jussi Timonen.

Um sich in Form zu bringen, hat der neue Finne während der Vorbereitung reichlich Gelegenheit. Der Mann mit der Rückennummer 46 wird in den kommenden Wochen die meiste Zeit in der Helios Arena verbringen. Die freien Stunden gehören der Familie und seinem Hobby: Golf. Mit Handicap 6,1 erwies sich Timonen vor einigen Tagen beim Sponsoren-Turnier der Wild Wings als Golfexperte.

Einen Vorgeschmack auf die Fankultur in Schwenningen hat der Abwehrspieler am Samstag beim öffentlichen Eistraining bekommen, als rund 1700 Zuschauer in der Helios-Arena waren. „Das habe ich noch nie erlebt und das war sehr nett“, sagt Jussi Timonen. Vielleicht war das schon eine erste Belohnung für den Mut, mit 34 Jahren noch einmal etwas Neues zu wagen.

Jussi Timonen

Geboren am 29. Juni 1983 in Kuopio, Finnland. Größe: 183 cm, Gewicht: 92 kg. Schießt links. Verheiratet mit Hanna und Vater von drei Töchtern.

Bisherige Vereine: 1998 bis 2002 KalPa, Finnland; 2002 bis 2004 TPS Turku, Finnland; 2004 bis 2006 SaiPa, Finnland; 2006 bis 2008 Philadelphia Flyers, Philadelphia Phantoms, Iowa Stars; 2008 bis 2017 KalPa, Finnland.