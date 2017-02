Neustädter Nullnummer

Verbandsliga-Aufsteiger FC Neustadt holt beim SV Bühlertal einen Punkt

Fußball-Verbandsliga: SV Bühlertal – FC Neustadt 0:0 (msc) Die Ausgangssituation vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem SV Bühlertal und dem FC Neustadt war klar: Beide Mannschaften stecken mitten im Abstiegskampf und wollen so schnell wie möglich Punkte sammeln, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Wer aufgrund dieser Konstellation auf ein spektakuläres und torreiches Spiel gehofft hatte, war auf dem Mittelberg an der falschen Stelle. Klar, einerseits kann man das teilweise schwache spielerische Niveau auf den kleinen Kunstrasen schieben, andererseits wurde jedoch gerade von den Gästen vieles über Kampf versucht. Neustadt spielte in den ersten 45 Minuten quasi nur in der eigenen Hälfte lange Stafetten, nach vorne sollten es hohe Bälle auf Torjäger Sam Samma richten. Der Stürmer war in Durchgang eins aber mehr durch seine aggressive Zweikampfführung als durch seine Torgefahr aufgefallen. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Mannschaft des Trainer- und Bruderduos Benjamin und Klaus Gallmann nicht eine Torchance zu verbuchen hatte. „Defensiv standen beide Teams gut, aber vorne war es schon ziemlich mau“, gab Gallmann zu.

Bereits nach vier Minuten hätte die Partie aber durchaus einen anderen Verlauf nehmen können: Moritz Keller war nach einer scharfen Flanke von der rechten Seite mit einer Direktabnahme dem 1:0 nahe. FCN-Torhüter Simon Gantert lenkte jedoch den Ball ums Gehäuse. Es war den Gastgebern anzusehen, dass sie auf Sieg spielten, doch sowohl ein Kopfball von Fabian Ganster (31.) als auch eine abgerutschte Seifermann-Flanke überwanden den Gäste-Schlussmann nicht (34.). „Wir haben alles versucht“, versicherte Santoro nach dem Schlusspfiff – gereicht hat es am Ende aber trotzdem nicht für einen Torerfolg. Umso glücklicher war es für das Heimteam, dass die in Halbzeit zwei stärker aufspielenden Neustädter zwei Mal durch Samma (62.) und Ketterer scheiterten. So blieb es bei der Nullnummer.

Schiedsrichter: Joshua Zanke (Neulingen); Zuschauer: 160.

FC Neustadt: Gantert – Bruhn, Papa, Weerakkody (81. Maier), R. Schubnell – Heitzmann, Waldvogel – Ketterer (91. Falkowski), P. Schubnell (90. Feger), Katava (62. Gutscher), Samma.