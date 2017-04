Regionalsport Schwarzwald Neustadts Trainer Gallmann: "Es sind noch zwei Schritte zu gehen"

Verbandsligist kommt dem großen Ziel Klassenerhalt immer näher. Sascha Waldvogel fällt länger aus

Fußball-Verbandsliga: Aufsteiger FC Neustadt sorgt weiterhin kräftig für Furore. Dank des jüngsten 3:1-Heimsieges gegen Waldkirch haben sich die Hochschwarzwälder einen Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz geschaffen, jedoch auch schon ein Spiel mehr absolviert. „Die Mannschaft hat sich ein großes Kompliment verdient. Nun wollen wir auch die letzten zwei Schritte noch gehen. Ich bin mir nahezu sicher, dass wir mit zwei weiteren Siegen das Liga-Ticket für die kommende Saison sicher haben“, analysiert Trainer Benjamin Gallmann.

Wie stark und erfolgreich die Neustädter aktuell sind, lässt sich am besten in der separaten Rückrundentabelle ablesen. Da steht die Gallmann-Elf auf Rang sechs bei 18 Punkten aus elf Spielen und nur einer Niederlage. Schon diese Bilanz zeigt, dass die Hochschwarzwälder die Qualität für die Liga haben. Noch aber wirkt die Hypothek des schwachen Saisonstarts mit acht Niederlagen in Folge nach. Gallmann: „Wir sind weiterhin gut beraten, immer nur auf das nächste Spiel zu schauen und sollten uns auch nicht von anderen Ergebnissen ablenken lassen.“ Das Restprogramm sieht indes gut aus. Zwar stehen an den kommenden vier Spieltagen die zwei schier unlösbaren Aufgaben in Rielasingen und Villingen an, doch zwischendurch bietet sich im Jahnstadion gegen die unmittelbaren Konkurrenten aus Mörsch und Pfullendorf die große Chance, den berühmten Deckel draufzumachen.

Pechvogel bei den Neustädtern war am Samstag Sascha Waldvogel, der schon nach zwei Zeigerumdrehungen verletzt vom Platz musste. „Wenn es blöd läuft, ist für ihn die Saison vorbei“, befürchtet Gallmann. Diagnostiziert wurde zunächst ein Muskelfaserriss. Doch es zeichnet die Neustädter in dieser Saison aus, dass sie stets adäquate Lösungen und Ersatz in der Hinterhand haben. Gallmann kann, ohne einen Qualitätsverlust befürchten zu müssen, Spieler wechseln. Dennoch hätte er natürlich liebend gern seine Top-Mannschaft im Saisonfinale zur Verfügung. Eine Rückkehr von Mittelfeldspieler Florian Heitzmann ist jedoch weiterhin auf unbestimmte Zeit fraglich. „Florian kommt nach seinem Zehenbruch in keinen Schuh rein. Ich fürchte, er wird uns als echte Führungsfigur länger fehlen“, so der Trainer. Die Neustädter werden alles versuchen, um Heitzmann zumindest für die angesprochenen Heimspiele fit zu bekommen. Diese Partien hat Gallmann schon jetzt als „echte Finalspiele“ ausgerufen. Nach den jüngsten Eindrücken hat die Mannschaft die Botschaft verstanden.