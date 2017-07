Neustadt macht's spannend

Fußball, südbadischer Pokal, Hauptrunde: FC Überlingen – FC Neustadt 3:4 (0:3) Die erste klare Möglichkeit bot sich den Gästen, als Sam Samma in abseitsverdächtiger Position völlig freistehend vor Torhüter Negrassus auftauchte, an diesem jedoch scheiterte. Danach dominierten die Neustädter die Partie und gingen in der 34. Minute verdient durch einen herrlichen Distanzschuss von Samma in Führung. Danach war die Überlinger Hintermannschaft verunsichert. Wiederum Samma setzte sich in der 38. Minute gegen die Abwehr durch, scheiterte aber an Negrassus. In der 41. Minute segelte ein Freistoß von D’Antino ungehindert durch den Überlinger Strafraum. Samma nutzte diese per Kopf zum 0:2. In der 43. Minute traf Gutscher nach einer Ecke ebenfalls per Kopf zum dritten Mal für die Gäste.

Im Gefühl des sicheren Sieges ließ Neustadt in der zweiten Halbzeit die notwendige Konzentration vermissen, so dass Überlingen besser ins Spiel kam. In der 46. Minute schloss Gerlach einen sehenswerten Angriff mit dem 1:2 ab. In der 50. Minute wurde Kuczkowski von Temmine mustergültig in Szene gesetzt und verkürzte auf 2:3.

Die Überlinger machten nun mächtig Druck. In der 81. Minute gelang Kuczkowski der Ausgleich. In der Schlussminute haderten die Gastgeber mit dem Schiedsrichter, als dieser den alleine auf das Neustädter Tor stürmenden Kuczkwoski wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurück pfiff und Samma praktisch im Gegenzug den glücklichen Neustädter Sieg sicherte.

Tore: 0:1 Samma (34.), 0:2 Samma (41.), 0:3 Gutscher (43.), 1:3 Gerlach (46.), 2:3 Kuczkowski (50.), 3:3 Kuczkowski (81.), 3:4 Samma (90.); SR: Kolodziej (Rastatt); ZS: 120