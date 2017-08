Neustadt hadert mit Schiedsrichter

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – 1. SV Mörsch 0:2 (0:0). (bs) Nach dem vierten Spiel muss der FC Neustadt weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Erneut haderten die Gastgeber mit dem Schiedsrichter, der nach einem Foul an Samma keinen Elfmeter pfiff. "Man kann den Elfmeter geben", sagte Gästetrainer Dietmar Blicker. Schon in Minute eins wurde Kiefer geprüft. Auf der anderen Seite wurde Samma von Schubnell angespielt, doch der Schuss ging über das Tor. Neustadt agierte aus einer sicheren Abwehr, doch die Konter der Gäste waren gefährlich. Kiefer war ein sicherer Rückhalt.

Neustadt griff Mörsch bereits in deren Hälfte an und zeigte ein schönes Passspiel. Nach einer Viertelstunde scheiterte Schubnell aus kürzester Distanz am Torhüter. Die Chancen häuften sich, doch es kam nichts Zählbares heraus. Nachdem Gästespieler Leiss frei am Tor vorbei geschossen hatte, kam die strittige Szene. Samma drang in den Strafraum ein und wurde von hinten gefoult. Er gab keinen Elfmeter. Weitere Chancen von Samma, Schubnell und Bruhn brachten nichts ein.

Die Gäste stellten zu Beginn der zweiten Hälfte um. Kiefer (47.) verhinderte einen Rückstand. In der 54. Minute ging Mörsch in Führung. Celentano spielte sich durch und kam frei zum Schuss. Auch danach stand Neustadt stark unter Druck. Schubnell versuchte Entlastung zu schaffen, doch seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Mörsch stand gut in der Abwehr. Samma kam nicht zum Abschluss. Die Begegnung wurde danach etwas hektischer und Heitzmann sah die Ampelkarte. Bei einem ihrer Angriffe erzielten die Gäste in der Nachspielzeit noch das 0:2. Tore: 0:1 (54.) Celentano, 0:2 (90.+3.) Heck; Bes. Vork.: GR Heitzmann (FCN); SR: Jörg Bohrer (Ehrenkirchen); ZS: 150.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher (63. Fischer), Papa, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Samma, Falkowski, Katava, Schubnell, D'Antino.