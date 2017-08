Regionalsport Schwarzwald Neustadt bereits unter Zugzwang

Verbandsligist spielt am Samstag gegen 1. SV Mörsch

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – 1. SV Mörsch (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Auf den FC Neustadt wartet bereits am vierten Spieltag eine richtungweisende Partie. Mit bisher erst einem Punkt auf der Habenseite gilt es jetzt den Anschluss an das unteren Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, schließlich bauen sich mit den Auswärtsspielen in Offenburg und Rielasingen an den nächsten zwei Wochenende schier unüberwindbare Hürden vor den Hochschwarzwäldern auf. Mörsch scheint mit bisher erst drei Punkten eher zu knacken sein. Doch Vorsicht: In der vergangenen Saison verlor Neustadt gegen diesen Gegner beide Partien mit 0:4 Toren, das Heimspiel sogar bei einer 80-minütigen personellen Überzahl.

Mörsch hat in den bisherigen Auswärtspartien in Offenburg und Linx jeweils fünf Tore kassiert. Auf eigenem Platz gelang gegen Stadelhofen ein 4:0-Erfolg. Diese Partie hat Neustadts Trainer Benjamin Gallmann gesehen. „Sie waren da sehr effizient bei der Chancenauswertung. Allein dieses Spiel ist für mich der Maßstab, denn gegen Linx und Offenburg zu verlieren ist keine Schande“, sagt Gallmann. Prinzipiell ließe sich Mörsch zunächst aber etwas schwer einordnen.

Neustadt hat das Pokal-Aus am Dienstag gegen Rielasingen längst abgehakt. Ob die Elf es auch verarbeitet hat, wird sich am Samstag zeigen müssen. Bitter ist indes die Diagnose, dass Robin Maier nach seiner Verletzung sieben Wochen mit dem Mannschaftstraining pausieren muss. Gegen Mörsch wird auch Sascha Waldvogel aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. Da Arne Mundinger noch im Urlaub ist, gehen zentral langsam die Alternativen aus, obwohl Florian Heitzmann wieder zur Verfügung steht. Gallmann will indes nicht jammern. „Wir haben noch andere Spieler und die haben mein Vertrauen, auch wenn sie nicht die Erfahrung besitzen.“

Keine Sorgen hat Gallmann aktuell bei der Besetzung der Vierer-Abwehrkette. Ranil Weerakkody, Fabian Papa, Christoph Bruhn und Tobias Falkowski sollen vor Schlussmann Rick Kiefer ein Bollwerk bilden, an dem sich Mörsch die Zähne ausbeißt. Inwieweit sich diese Spieler mit in den Angriff einschalten können, bleibt abzuwarten. Immerhin ist die Kette eingespielt und soll der Garant dafür sein, am Samstag ohne Gegentreffer vom Platz zu gehen. Klar ist aber auch, dass die Neustädter eigene Treffer brauchen. Hier sind nicht nur die Angreifer, sondern auch die offensiven Mittelfeldakteure gefordert und genau da hat der Trainer wenig Auswahl.