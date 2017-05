Regionalsport Schwarzwald Neukircher Fußballerinnen zittern und hoffen

Berichte von den höherklassigen Frauenmannschaften aus dem Schwarzwald

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Hausen im Wiesental 3:0 (1:0). „Der erste Schritt ist getan. Wir wollten und mussten dieses Spiel gewinnen, um sicher Vorletzter zu sein“, sagte Neukirchs Trainer Dirk Huber nach dem klaren Sieg gegen den Tabellenletzten. In der 36. Minute traf Elena Josefowitz zum erlösenden 1:0. Kurz nach der Pause legte Sophia Burgbacher das 2:0 nach (51.), ehe Melanie Löffler nur fünf Minuten später auf 3:0 erhöhte (56.).

Nun beginnt für die Neukircherinnen das Zittern und Hoffen auf den Klassenerhalt. „Wir müssen abwarten, ob nur eine Mannschaft oder zwei Teams aus der Verbandsliga absteigen müssen. Dies ist abhängig davon, ob einer der ersten drei Vereine der Tabelle am Ende in die Oberliga aufsteigen wollen oder nicht“, sagte der Neukircher Spielausschussvorsitzende Thilo Bärmann.

Landesliga

FC Grüningen – FV Marbach 2:2 (1:2) . In einem intensiven Derby gab es ein gerechtes Remis. Grüningen erwischte einen tollen Start. Fabienne Limberger versenkte einen Abpraller aus 22 Metern herrlich in den Winkel. In der 32. Minute drosch sie jedoch einen Handelfmeter über das Marbacher Gehäuse. Statt 2:0 kippte die Partie plötzlich innerhalb von 120 Sekunden. Marleen John überlistete die herauseilende Grüninger Torfrau Sabrina Trenkle mit einem Kopfball zum 1:1 (37.). Zwei Minuten später bediente Olivia Baschnagel ihre Schwester Madeline, die zum 1:2 traf.

In der zweiten Hälfte musste der Gast beide Stürmerinnen verletzt ersetzen. Grüningen wurde stärker und hatte Chancen zu Hauf: Annemarie Gnielinski traf zweimal die Querlatte (65., 69.), Eileen Bossick den Pfosten (77.). Das Bemühen der Gastgeberinnen um den Ausgleich wurde in der 87. Minute doch noch belohnt: Nach einer Ecke traf Eileen Bossick zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase der Nachspielzeit wäre den Marbacherinnen bei zwei direkten Freistoßchancen von Judith Jakob fast noch das 2:3 gelungen.

SV Deggenhausertal – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 1:6 (1:3). Der Meister überzeugte nochmals auf der ganzen Linie. Marissa Brown-Schlenker sorgte früh für das 0:1 (13.). Franziska Fuchs (30.) sowie Christina Brugger (35.) erhöhten auf 0:3. In der 39. Minute verkürzte der Gastgeber auf 1:3. In der zweiten Hälfte traf zunächst Fuchs mit einem Doppelpack innerhalb von acht Minuten (51./59.) zum 1:5, ehe Sabine Rothe (89.) für den 1:6-Schlusspunkt sorgte.

FC 07 Furtwangen – SV Nollingen 0:5 (0:3). Aus dem erhofften Punktgewinn für den FC Furtwangen wurde nichts. Die Gäste lagen bereits in der Halbzeitpause nach drei Treffern (14., 33. und 36. Minute) mit 3:0 in Führung. Nach dem Wechsel legte Nollingen noch das 4:0 (54.) und 5:0 (78.) nach.