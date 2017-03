„Neukirch will nachlegen“

Kappels Trainer Kai Bommer tippt 19. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) VfB Villingen – Hajduk Villingen. „Ein Sieg von Hajduk wäre für mich keine Überraschung. Spielen sie auf Kunstrasen, setzt sich Hajduk mit zwei, drei Toren durch. Auf dem Hartplatz tippe ich einen 2:1-Erfolg der Gäste.“

DJK Villingen II – FC Tannheim. „Schwierig zu tippen. Da die Partie wahrscheinlich auf Kunstrasen stattfindet, gewinnt die DJK mit 3:2 Toren.“

FC Triberg – FC Peterzell. „Die Niederlage von Triberg am vergangenen Wochenende in Neukirch hatte ich nicht erwartet. Nun darf sich die Mannschaft keinen weiteren Ausrutscher leisten, soll Platz zwei nicht in Gefahr geraten. Für mich ist Triberg die zweitbeste Mannschaft der Liga. Gegen uns haben sie einen stärkeren Einruck als Peterzell hinterlassen. Triberg gewinnt 3:1.“

FC Königsfeld II – Sportfreunde Neukirch. „Königsfeld wird es schwer haben, die Liga zu halten. Neukirch will nach dem perfekten Auftakt gegen die Triberger nun nachlegen. Das traue ich den Gästen auch zu und tippe 1:4.“

FC Fischbach – FC Gütenbach. „Fischbach wird auf dem Hartplatz spielen und hat da Vorteile. Die Fischbacher gewinnen 2:0.“

SV Rietheim – FC Unterkirnach. „Beide haben am vergangenen Wochenende drei Punkte eingefahren. Rietheim hat den Heimvorteil und Unterkirnach weiterhin personelle Sorgen, da Trainer Robert Logusan weiterhin spielen muss. Ich tippe dennoch auf ein 2:2.“

FC Weilersbach – FC Kappel. „Wir wollen besser spielen als im Herbst. Mit der Leistung zuletzt gegen Marbach war ich einverstanden. Sie war nicht sehr gut aber ordentlich. Daran gilt es anzuknüpfen, denn ich möchte zu gern etwas Zählbares mitbringen.“

FV Marbach – SG Buchenberg/Neuhausen. „Marbach war gegen uns stark, aber nicht überragend. Die Mannschaft verfügt über viel Klasse und steht nicht zufällig auf Platz eins. Findet das Spiel auf dem Rasen statt, gewinnt Marbach ganz klar. Auf dem Hartplatz wird es ein enges Spiel. Da setzt sich Marbach nur mit 2:1 durch.“