Regionalsport Schwarzwald Neukirch sorgt für Überraschung

Berichte von den höherklassigen Frauenteams. 7:0-Heimsieg für SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen

Frauenfußball, Verbandsliga: Polizei SV Freiburg – Sportfreunde Neukirch 1:1 (0:0). (olg) Für eine dicke Überraschung sorgten die Gäste beim besten Rückrundenteam der Liga. „Der Punkt ist hoch verdient, weil wir kämpferisch überzeugten, viel Laufarbeit geleistet und wenig zugelassen haben. Trotz des Rückstandes hat meine Mannschaft nie aufgegeben“, freute sich Trainer Dirk Huber. Den 1:0-Führungstreffer der Freiburger nach der Pause (51.) glich Melanie Löffler zum 1:1 aus (58.).

Landesliga: FV Marbach – SV Litzelstetten 3:2 (2:2). Einen hoch verdienten Sieg feierte Marbach gegen den Tabellennachbarn. Schon in der 4. Minute gab es den ersten Paukenschlag: Madeline Baschnagel traf den Pfosten und Marleen John versenkte den Abpraller zum 1:0. Grobe Fehler im Spielaufbau der Heimelf führten in der 15. Minute durch einen platzierten 20-Meter-Schuss und ein unglückliches Eigentor in der 34. Minute zum 1:2. Marbach glich durch einen Heber von Marleen John zum 2:2 (41.) aus. In der zweiten Hälfte spielte der Gastgeber fast nur auf ein Tor. In der 54. Minute markierte Baschnagel das 3:2. „Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, waren die zwei blöden Gegentore und dass wir fünf, sechs klare Chancen nicht genutzt haben“, sagte FVM-Trainer Holger Rohde.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – TSV Aach/Linz 7:0 (2:0). Eine unerwartet klare Sache wurde es für die SG mit dem höchsten Heimsieg. Ein Doppelschlag von Christina Brugger (14.) sowie Sabine Rothe (16.) zum 2:0 ebneten den Weg. Nach der Pause legte das Team von Trainer Klaus Stärk nach: Rothe (57.) und Brugger (62.) trafen wiederum kurz nacheinander zum 4:0. Brugger erhöhte auf 5:0 (79.), ehe ein Gästeeigentor der Torfrau (83.) und der dritte Treffer von Rothe (85.) für den Kantersieg sorgten.

SV Titisee – FC Grüningen 1:2 (1:1). Über zwei Standardsituationen sicherte sich der Gast den knappen Derbysieg. „Wir haben uns in Titisee bisher immer schwer getan. Durch zwei Freistoßtore drehten wir den Rückstand“, sagte ein zufriedener FCG-Trainer Mathias Limberger. Das 1:0 von Seline Vöhringer (30.) glich Raffaela Stietz in der 45. Minute nach einem Freistoß per Abstauber aus. In der 77. Minute gelang Sandra Erndle mit einem 40-Meter-Freistoß das 2:1-Siegtor. Vor dem Derby hatte sich Titisee unter der Woche im beiderseitigen Einvernehmen vom Trainerduo Georg Hahn/Jürgen Schätzle getrennt. Beide waren erst seit Sommer im Amt. Interimsmäßig übernimmt Jasmin Kaiser, Trainerin der 2. Mannschaft, den Trainerposten.

SV Deggenhausertal – FC 07 Furtwangen 10:2 (4:0). Böse unter die Räder kamen die Furtwangerinnen. Schon vor der Pause war die Partie nach Toren in der 20., 23., 36. und 42. Minute zum 4:0 entschieden. Der Gastgeber legte nach dem Wechsel innerhalb von sieben Minuten (48., 51., 53., 55.) vier Tore zum 8:0 nach. Lea Neumann verkürzte zwar mit zwei Treffern (60./70.) auf 8:2. Doch Deggenhausertal legte noch zwei Tore nach.