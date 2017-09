Regionalsport Schwarzwald Neukirch setzt auf Offensivduo

Fußball-Frauen steigen in neue Saison ein. SG Bad Dürrheim startet bei Mitaufsteiger

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Denzlingen (Samstag, 17 Uhr). Gestärkt nach dem Urlaub geht Dirk Huber, Trainer der Sportfreunde, mit seiner Elf in die Saison. "Wie immer geht es für uns allein um den Ligaerhalt und darum, junge Spielerinnen einzubauen", so Huber. Die Stärken von Denzlingen sind die taktisch disziplinierte Spielweise sowie ein kompaktes Auftreten in der Defensive. Die Gäste absolvierten vier Testspiele. Trainiert werden sie weiterhin vom erfahrenen Marco Neumaier. Die Leistungsträgerinnen um Torjägerin Lisa-Marie Schmider oder Kapitän Katharina Konrad sind weiter an Bord. Die Neukircher Offensive um Melanie Löffler und Sophia Burgbacher ist das Faustpfand der Schwarzwälderinnen.

FC Wolfenweiler-Schallstadt – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Sonntag, 13 Uhr). Die SG Bad Dürrheim startet mit einem Aufsteigerduell in das neue Abenteuer. "Nach drei Aufstiegen in Folge kann unser Ziel nur Klassenerhalt lauten", betont Trainer Klaus Stärk. Torjägerin Christina Brugger ist nach ihrem mehrwöchigen USA-Urlaub wieder rechtzeitig zurückgekehrt. Insgesamt hat Stärk den Kader etwas vergrößert. Mit Lea Neumann (FC 07 Furtwangen), Eveline Freitag (U17 FV Marbach), Amelie Rose (Holstein Kiel) fand er gute Neuzugänge, die dem Fußball-Lehrer jetzt mehr personelle Alternativen ermöglichen, sollte es zu Ausfällen kommen. "Zudem erhöht sich bei uns der Konkurrenzdruck im Training", so Stärk. Er möchte nur zu gern mit drei Punkten starten, um gleich von Beginn an wieder eine Euphoriewelle zu starten. Der Gegner aus dem Freiburger Stadtbezirk absolvierte vier Testpartien. Darunter war das 0:0 in Titisee.

Landesliga

FV Marbach – SV Litzelstetten (Samstag, 15 Uhr). Zum Start gibt es für den FV Marbach das Duell des Fünften gegen den Sechsten der vergangenen Runde. "Unser Ziel für diese Saison ist wieder eine Platzierung unter den fünf besten Mannschaften. Allerdings sollten es deutlich mehr als die zuletzt erreichten 33 Punkte werden", gibt Trainer Holger Rohde die Marschrichtung vor. Aus der eigenen Jugend hat er gleich acht U17-Spielerinnen bekommen, dazu eine zweite Torhüterin. "Unsere Vorbereitung verlief sehr gut. Wir hatten eine guten Trainingsbesuch, haben eine hohe Qualität durch die Eigengewächse sowie einen enormen Konkurrenzdruck. Der Kader von 22 Spielern verkraftet zum Auftakt sogar, dass sieben Spieler wegen Urlaub oder Verletzungen nicht dabei sind", ergänzt Rohde und ergänzt: "Ich mache mir keine Sorgen. Wir werden die fehlenden Spielerinnen problemlos kompensieren. Alle haben Vollgas gegeben. Wir wollen einen guten Saisonstar." Gegner Litzelstetten verlor im Pokal in Niederhof mit 0:2. Sie haben drei ganz starke Offensivspielerinnen, die Marbach in den Griff bekommen muss. Von der Spielart scheint Litzelstetten den Marbacherinnen zu liegen. In der vergangenen Saison gab es in Pokal und Meisterschaft drei Siege.

FC Grüningen – FC Hausen im Wiesental (Sonntag, 13 Uhr). Mit dem Verbandsliga-Absteiger Grüningen zum Auftakt einen guten Gegner, der nach zwei Abstiegen binnen drei Spielzeiten nun versuchen möchte, sich zu konsolidieren. Trainiert werden die Gäste seit fast 15 Jahren von Bernhard Zimmermann, dem einstigen Entdecker und Förderer von Weltmeisterin Melanie Behringer. Im Pokal tankte der Gast letzten Sonntag in Titisee mit einem 7:6 nach Elfmeterschießen Selbstvertrauen. Die auf eigenem Platz heimstarken und treffsicheren Grüningerinnen wollen drei Punkte. Mit einem spannenden Spiel ist zu rechnen. Im Pokal gegen Mettenberg (3:0) setzte sich Trainer Mathias Limberger mit seiner Elf deutlich durch.

SV Titisee – TSV Aach-Linz (Sonntag, 15 Uhr). Titisee trifft auf einen Gegner, der sich im Pokal bei Aufsteiger Worblingen durchsetzte (3:2 n.V.). Mit Bianca Wolfsberger hat der Gast eine echte Torjägerin. Mit dem Heimvorteil und dem bei den Gegnern ungeliebten harten Kunstrasenplatz wollen die Gastgeber den Erfolg der vergangenen Runde wiederholen.

SG Schliengen/Neuenburg – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Im Aufsteigerduell ist der Gastgeber klarer Favorit. Während Schliengen eine Überraschungsrolle zugetraut wird, das Team bekam starke Talente aus der eigenen Jugend zum verlustpunktfreien Meisterteam hinzu, gilt der Schwarzwälder Vertreter als erster Abstiegskandidat. Schon ein Punkt wäre eine dicke Überraschung.