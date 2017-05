Regionalsport Schwarzwald Neue Strukturen bei den Sportkeglern

Bezirkstag in Bonndorfer Stadthalle. Stefan Weiß Referent für Meisterschaften

Kegeln: (gb) Knapp 100 Vertreter kamen zum Bezirkstag des Sportkeglerbezirkes Schwarzwald Baar-Bodensee Hegau in die Bonndorfer Stadthalle. Dabei ging es auch um zahlreiche neue Strukturen, um dem Abwärtstrend, vor allem beim Nachwuchs, entgegenzuwirken. Auch die mögliche Fusion des badischen und württembergischen Kegelverbandes war ein vorrangiges Thema.

Im sportlichen Bereich waren ebenfalls Neustrukturierungen notwendig, da keine Verbandssportwarte zu finden waren. So wird nun die Bezirkssportleitung auf zwei Ebenen verteilt. Spielleiter ist Jens Kaschuba aus Rottweil. Er hat die Planung und Durchführung der Clubspielrunde auf Bezirksebene unter seiner Regie. Mit Stefan Weiß aus Unterkirnach wurde ein Referent für die Meisterschaften gefunden, der ebenfalls für die Planung und Durchführung dieser verantwortlich ist. Der 46-jährige Vermessungstechniker ist Sportwart bei Post Furtwa ngen und dem KV Unterkirnach. Die sportliche Leitung im Bezirk obliegt ebenfalls Kaschuba. Da keine Bezirkssportwartin gefunden wurde, übernimmt Bezirksfrauenwartin Veronika Grüner die Aufgaben.

Die Staffelsieger werden am 25. Juli beim Bezirksstaffeltag in Rottweil gekürt. Die Bezirksligen der Frauen werden über den SKVS gemanagt und neu verteilt. Jürgen Bachert lädt für ein Meeting im Monat Juni alle Frauenmannschaften ein.

Die Neustrukturierung der Ligen für die Saison 2017/2018 teilen sich auf in Bezirksklasse A, Bezirksklasse B und Bezirksklasse Vierer-Staffel. In diesen können männliche, weibliche oder gemischte Teams antreten. Vor der Runde bedarf es keiner Festlegung des Clubs, es darf also von Spiel zu Spiel variiert werden. Die Spielpläne und Tabellen werden mit „mixed“ gekennzeichnet sein.

In allen Bezirksklassen und der Bezirksliga der Frauen ist das Lochkugelspiel ab 18 Jahren möglich. Ein Club kann als Spielgemeinschaft in der Bezirksklasse B oder in der Bezirksklasse Vierer-Staffel mehrere Teams melden. Die Zuordnung erfolgt nach geografischen Kriterien und wird vor jeder Saison neu vorgenommen. Aufstiegsberechtigte Teams von der Bezirksklasse A in die Bezirksliga C müssen beim Aufstieg dann wieder rein männlich sein.

Bereits bei der Mannschaftsmeldung wird je Team eine feste Spielzeit festgelegt. Außerdem soll über je zwei Ansprechpartner pro Club die gesamte Kommunikation während der Saison erfolgen. Die Mannschaftsmeldungen laufen nur noch über Online in der Zeit zwischen 5. Juni (20 Uhr) und Dienstag 20 Juni (20 Uhr).

Ab der neuen Saison wird die gedruckte Spielerkarte abgeschafft, es zählt nur noch die elektronische Erfassung. Die Einzelergebnisse sind bereits jetzt schon durch die Uploads der Spielberichte in der Datenbank. Auch alle Bundesliga-Spiele werden in der Datenbank erfasst. Auf Bezirksebene wird es keine Terminhefte mehr geben, auf Verbandsebene übernimmt der SKVS zentral die Erstellung des Terminheftes.