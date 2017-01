Neue Gegner für SSVg Brigachtal

Bundesliga-Schützen künftig gegen SV Pfeil Vöhringen und SV Buch

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: (daz) Bevor am kommenden Wochenende der deutsche Mannschaftsmeister im Luftgewehrschießen ermittelt wird, wurden die Aufsteiger in die Bundesliga Gruppe Süd ermittelt. Danach steht fest, dass die Schützen der Sportschützenvereinigung Brigachtal, die die vergangene Saison auf Platz acht abgeschlossen haben, zwei neue Gegner bekommen. In der Aufstiegsrunde setzte sich die bayerische Mannschaft SV Pfeil Vöhringen vor dem württembergischen Team SV Buch durch. Beide Teams ersetzen die Absteiger SG Waldkraiburg und SV Affalterbach.

Während die Brigachtaler seit dem Jahr 2000 ununterbrochen der ersten Liga angehören, haben sowohl Vöhringen als auch Buch noch nie auf dieser Ebene geschossen. Vöhringen hatte sich zuvor in der 2. Bundesliga Süd mit 22:0 Punkten die Meisterschaft gesichert. Buch wurde Meister der 2. Bundesliga Südwest mit der weißen Weste von 14:0-Punkten.

Möglicherweise rückt auch der Dritte der Aufstiegsrunde, SSV Kronau, in die 1. Bundesliga Süd auf. Kronau wäre dabei, würde sich die HSG München, wie mehrfach angekündigt, aus der Eliteliga zurückziehen. Wie der deutsche Schützenbund mitteilte, liegt von der HSG bisher jedoch noch kein offizieller Verzicht vor. Kronau startete vor einigen Jahren schon mal in der 1. Bundesliga.