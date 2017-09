Regionalsport Schwarzwald Nedzad Plavci: Haben unser Soll mehr als erfüllt

FC 08 Villingens Matchwinner im Interview

Fußball-Oberliga: Nedzad Plavci bewies auch beim 2:1-Heimsieg FC 08 Villingen gegen Freiberg seine Knipserqualitäten. Der SÜDKURIER hat bei Villingens erfolgreichem Angreifer nachgefragt.

2:1 gegen Freiberg – ein wichtiger Sieg für Villingen. Aus Ihrer Sicht auch ein verdienter?

Ich denke schon. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, hätten da auch schon deutlicher führen können. Welche Qualität Freiberg hat, wurde in der zweiten Halbzeit deutlich, als sie in Unterzahl wesentlich stärker waren.

War Ihr Team nach dem unglücklichen 0:1 in Ravensburg eine Woche zuvor etwas geknickt?

Nur wegen des Ergebnisses, ansonsten gar nicht. Wir haben auch in Ravensburg gut gespielt und hätten dort einen Punkt verdient gehabt. Die Stimmung war nach diesem Spiel aber dennoch gut, weil die Leistung stimmte. So hatte ich auch keine Angst, dass wir in einen negativen Trend kommen würden.

Sie haben beide Villinger Tore gegen Freiberg erzielt. Sie dürften also auch persönlich zufrieden sein...

In der ersten Halbzeit ist es bei mir sehr gut gelaufen. Nach der Pause war dies nicht mehr so, ich hätte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit das dritte Tor machen müssen, dann wäre die Partie entschieden gewesen. Aber ich will nicht klagen.

Einfache Spiele gibt es in der Oberliga nicht, betont ihr Trainer Jago Maric immer wieder. Das gilt insbesondere auch für die nun folgende Partie...

Ich freue mich, dass wir mit zwölf Punkten im Sack nach Bissingen zu einem absoluten Topfavoriten auf die Meisterschaft fahren. Wir haben dort nichts zu verlieren und können völlig befreit aufspielen. Bislang haben wir in dieser Saison unser Soll auf jeden Fall mehr als erfüllt. (sum)