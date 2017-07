Donaueschingen Neckar Hammers vorzeitig Meister

Footballer gewinnen Landesliga-Titel. Sieg im Spitzenspiel in Ludwigsburg

American Football, Landesliga: Ludwigsburg Bulldogs – Neckar Hammers 14:19 (0:0, 14:0,0:7, 0:12). In einem meisterschaftswürdigen Spitzenspiel landeten die Schwenninger bei den Ludwigsburg Bulldogs nicht nur einen Auswärtssieg. Die Neckar Hammers sicherten sich gleichzeitig einen Spieltag vor Saisonende die Landesliga-Meisterschaft und damit auch den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.

Bis der Titelgewinn feststand war es für die Neckarstädter ein hartes Stück Arbeit, denn erst in der zweiten Hälfte konnten die Hammers ihre Feldvorteile nutzen und die Partie noch drehen. „Zu Beginn des Spiels marschierten wir ganz gut nach vorne, erzielten jedoch keine Punkte“, so Coach Reimar Fauser. Auch bei den weiteren Spielzügen lief nicht alles optimal. Fauser weiter: „Aus vielen kleinen Fehlern war die logische Konsequenz ein Rückstand von zwei Touchdowns im zweiten Spielviertel. Kurz vor Halbzeit jedoch war eine gefangene Interception unserer Defense so etwas wie eine Initialzündung.“

Mit einem Interception Return Touchdown ließ Armin Rak sein Team erstmals jubeln. Den Zusatzkick nutzte Daniel Weisser. Die Defense der Hammers machte nun keine Fehler mehr und die Schwenninger kamen in immer bessere Feldpositionen. Touchdown Nummer zwei für die Gäste durch Rico Euting ließ die Führung der Ludwigsburger auf nur noch einen Punkt schmelzen. Dieses Mal jedoch wurde der Zusatzkick geblockt.

Die Defense der Hammers ließ auch in der Folgezeit keine weiteren Punkte für die Bulldogs zu. Pablo de Miguel erzielte dann Touchdown Nummer drei für die Hammers, die dadurch mit 19:14 erstmals in Führung gingen. Nun wollten sie dieses 14:19 mit einer Two Point Conversion absichern, was jedoch misslang. Danach war die Defense gefordert, den hauchdünnen Vorsprung zu sichern. „Zweimal fehlten den Bulldogs nur noch wenige Yards, um wieder die Führung zu übernehmen. Doch unsere Defense rettete uns hier den Sieg und sicherte somit die vorzeitige Meisterschaft“, freute sich ein äußerst zufriedener Coach und fügte an: „Wir sind überglücklich über den Aufstieg und müssen alles nun erst einmal sacken lassen.“ Ein Rundenspiel steht dem neuen Oberliga-Aufsteiger in der Landesliga noch bevor. Am nächsten Samstag geht es zum Abschluss zu den Fellbach Warriors.