Regionalsport Schwarzwald Neckar Hammers erwarten Backnang

Schwenninger Footballer wollen Tabellenführung verteidigen

American Football, Landesliga: (rom) Die Neckar Hammers empfangen am Samstag die Backnang Wolverines (16 Uhr – Naturpark-Stadion FSV Schwenningen). Nachdem die Schwenninger am vergangenen Wochenende an die Tabellenspitze kletterten, wollen sie nun alles dafür tun, um die Führung weiter auszubauen. Doch auch Backnang, momentan auf dem vierten Tabellenrang, will weitere Zähler einfahren, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verpassen.