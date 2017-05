Donaueschingen Neckar Hammers: Heißer Tanz um das Ei

Saisontart mit Auswärtsspiel bei Kornwestheim Cougars

American Football, Landesliga: (rom) Am Samstag starten die Neckar Hammers in ihre neue Saison. Zum Auftakt gastieren die American Footballer aus Schwenningen bei den Kornwestheim Cougars, die ihr Saisonauftaktspiel gegen die Fellbach Warriors deutlich mit 28:06 gewannen.

„Jetzt geht es endlich los“, freut sich Hammers-Coach Reimar Fauser. „Wir starten in diesem Jahr sehr spät in die Saison. Das Team freut sich auf die erste Partie.“ Was den Neckar Hammers in diesem Jahr sehr gut in die Karten spielte war der milde Winter. Fauser: „Wir konnten fast durchgängig draußen trainieren und sind gut vorbereitet.“

Auch der Gegner ist kein Unbekannter. Schon in der letzten Saison trennten sich beide Teams jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage. „Wir müssen nur aufpassen, dass wir trotz aller Euphorie des Saisonstarts nicht gleich ins offene Messer rennen“, warnt Fauser. Personell können die Neckar Hammers aus den Vollen schöpfen. Auch der Zulauf von neuen Spielern lief in den letzten Monaten sehr gut an. Fauser: „Es sind zwar keine fertigen Footballspieler, die zu uns stoßen. Dennoch investieren wir viel Aufbauarbeit, um die Spieler nach und nach ins Team zu integrieren.“ Zehn Partien haben die Neckar Hammers in dieser Saison zu absolvieren.

Das erste Heimspiel der Neckar Hammers ist auf den 27. Mai im Naturparkstadion des Schwenninger Moos gegen die Ludwigsburg Bulldogs angesetzt.