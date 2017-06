Regionalsport Schwarzwald Nachwuchsfußballer im Pokalfieber

Endspiele am Samstag in Mundelfingen. SG Möhringen dreimal im Finale

Jugendfußball: (kat/ju) Gleich viermal geht es am Samstag auf dem Rasenplatz in Mundelfingen um den Bezirkspokal. Von den D- bis A-Junioren spielen die jungen Fußballer in ihren jeweiligen Endspielen um den begehrten Glaspokal. Gastgeber und Ausrichter ist der SV Mundelfingen. Der Finaltag könnte über sieben Stunden dauern. Die Leitung hat Bezirksjugendwart Franz-Josef Grüninger als Verantwortlicher für den Junioren-Bezirkspokal. Die SG Möhringen ist in drei Endspielen vertreten. Es werden spannende Partien erwartet.

D-Junioren

Eröffnet werden die Finalspiele bereits um 11 Uhr mit den D-Junioren. Hier trifft im Finale Bezirksligist SG Möhringen auf den SV Hinterzarten. Die Möhringer wurden in der Bezirksliga-Saison Vizemeister und warfen im Halbfinale den großen Favoriten FC 08 Villingen aus dem Pokal. Somit gehen die Hinterzartener, die Rang drei in der Kreisliga A belegten, als Außenseiter in die Partie.

C-Junioren

Im Endspiel der C-Junioren ab 12.30 Uhr stehen sich die SG Möhringen, Dritter der Bezirksliga, und die SG Pfohren, Vierter der Kreisliga, gegenüber. Auch in dieser Partie ist der Bezirksligist in der Favoritenrolle. Doch die Pfohrener zeigten im laufenden Pokal-Wettbewerb bislang gegen Bezirksligisten großen Kampfgeist. Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale warf die Mannschaft ein höherklassiges Team aus dem Pokal. Kurioserweise beide Male durch ein Unentschieden.

B-Junioren

Im Finale der B-Junioren kommt es ab 14.15 Uhr zum reinen Bezirksligisten-Duell zwischen dem Tabellendritten DJK Villingen und dem Siebten SG Möhringen. In der Liga gab es im direkten Duell der Finalisten in der Vorrunde ein 1:1-Unentschieden und am vergangenen Samstag gewann das DJK-Team von Trainer Jörg Kienast zuhause mit 2:1. Es könnte also zu einem spannenden Endspiel kommen.

A-Junioren

Im letzten Finale in Mundelfingen ab 16.15 Uhr treffen ebenfalls zwei Bezirksligisten aufeinander. Der souveräne Meister SG Hochemmingen will das Double schaffen. Doch da dürfte die SG Schonach einiges dagegen haben. In der Bezirksliga Saison entschied die SG Hochemmingen beide Partien für sich (2:1/3:1). Somit dürfte die Favoritenrolle klar sein. Die Jungs der SG Schonach brennen allerdings auf dieses Endspiel und wollen sich Hochemmingen nicht zum dritten Mal in einer Saison geschlagen geben.