Bräunlingen Nachrichten vom Schwarzwälder Sportgeschehen

Vorschauen für verschiedene Klubs

Hotdogs Bräunlingen

Duell der Verfolger

in Heilbronn

Inlineskaterhockey, Regionalliga: Die Bräunlinger Hotdogs empfangen am Samstag (19 Uhr) die Dragons aus Heilbronn in der Bräunlinger Sporthalle und wollen ihren bisher erfolgreichen Saisonverlauf fortsetzen. In vier Spielen verloren die Hotdogs lediglich einmal im Penaltyschießen. Doch auch die Gäste aus Heilbronn, die nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus Abstatt stehen, wollen die Chance auf den Platz an der Sonne wahren. (rom)

Neckar Hammers

American Footballer

bei den Badener Greifs

American Football, Landesliga: Bei den Badener Greifs treten die Neckar Hammers am Sonntag an. Nach ihrem knappen Sieg beim Saisonauftakt in Kornwestheim hoffen die Hammers-Coaches Reimar Fauser und Lars Wührmann diesmal auf eine klarere Angelegenheit. Doch auch die Gastgeber die mit einer Niederlage und einem Sieg in die Saison starteten, wollen weg vom fünften Tabellenplatz im Sechserfeld. (rom)

TV Schonach

Turnerinnen Favorit und Außenseiter zugleich

Turnen, Bezirksklasse Staffel III: (ma) Am Samstag (Beginn 11 Uhr) kämpfen die Turnerinnen des TV Schonach, die aktuell 2:4 Punkte auf dem Konto haben, in Rastatt/Rheinau gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer TV Malsch (6:0 Punkte) und den noch punktlosen Tabellenletzten TV Bischweier (0:6 Punkte). Die Tabelle und die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Schonach wohl einen Sieg und eine Niederlage einplanen kann. (ma)

Am Freitag

Ringerverband tagtin Tegernau

Ringen: Das Präsidium und die Vereinsvertreter des Südbadischen Ringerverbandes treffen sich am heutigen Freitag in der Mehrzweckhalle Tegernau (Kleines Wiesental) zum ordentlichen Verbandstag. Beginn ist um 19 Uhr. Neben den Jahresberichten der einzelnen Referenten und der Genehmigung des Haushaltsplanes 2017/2018 wird das gesamte Präsidium auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Im Vorfeld des Verbandstages trifft sich das Präsidium um 15.30 Uhr zu einer Sitzung. (lh)