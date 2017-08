Regionalsport Schwarzwald "Nach dem 0:2 gingen die Köpfe nach unten"

Rückblick auf den zweiten Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit Pfaffenweiler, Hochemmingen und Tennenbronn haben drei Mannschaften die Maximalpunktzahl sechs aus den ersten zwei Partien eingesammelt. Königsfeld kann am Mittwoch im Nachholspiel gegen Immendingen nachziehen. Am anderen Tabellenende warten Immendingen und Brigachtal noch auf den ersten Punkt, die Brigachtaler sogar noch auf das erste Tor.

Vor der Saison als heißer Titelkandidat gehandelt, zeigte der FC Königsfeld beim ersten Auftritt in Geisingen, dass Vorschusslorbeeren offenbar kein zusätzlicher Ballast sein müssen. Der 2:0-Erfolg beim Tabellendritten der vergangenen Saison war schon eine Ansage. „Wir sind schon etwas erleichtert, dass der Einstieg in die Saison so gut geklappt hat. Nach der längeren Pause war das keine Selbstverständlichkeit. Unser Passspiel klappt schon sehr gut. Doch wir müssen noch kompakter werden“, analysiert Spielertrainer Jörg Holik. Es gelte nun, in den zwei Heimspielen am Mittwoch gegen Immendingen und am Sonntag gegen die SG Riedöschingen nachzulegen.

Marijan Tucakovic, Spielertrainer des SV Geisingen, sah einen starken FC Königsfeld. „Allerdings waren auch wir gut. Der Unterschied war, dass Königsfeld die Tore macht und wir beste Chancen auslassen. Spielerisch waren wir gleichwertig“, so Tucakovic. Schon nach zwei Minuten lagen die Geisinger mit 0:1 zurück. „Das war schon ein kleiner Schock. Als wir uns davon erholt hatten, schlug es zum zweiten Mal ein. Wir brauchen noch Zeit, bis bei uns alle Rädchen ineinandergreifen“, mahnt Tucakovic Geduld an. Sorgen macht ihm, dass erneut zwei Spieler verletzt sind.

Mit dem 5:0-Heimsieg gegen die SG Riedöschingen/Hondingen feierte Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen den ersten Saisonsieg. So klar wie dieser ausfiel, so eindeutig verlief auch das Spiel. „Wir waren in allen Belangen überlegen. Nach der Niederlage zum Auftakt in Tennenbronn wollten wir Selbstvertrauen tanken, was uns auch gelungen ist“, resümiert Trainer Heinz Jäger und fügt an: „Wir können jederzeit Tore erzielen. Die Baustelle sehe ich eher im Defensivbereich, da sind wir noch zu anfällig. Stärkere Gegner werden kommen und gnadenloser zuschlagen. Wir schlafen in der Abwehr noch zu oft ein. Ich hoffe, dass das keine Anzeichen für den Winterschlaf sind..

Mit Geisingen, Gutmadingen und Königsfeld hat Neuling SG Riedöschingen/Hondingen ein Auftaktprogramm, in dem ausschließlich Titelanwärter die Gegner sind. Am ersten Spieltag gegen Geisingen sprang ein Punkt heraus, beim jüngsten 0:5 in Gutmadingen war die Elf chancenlos. „Uns war klar, dass wir aus den ersten drei Spielen wenige Punkte mitnehmen werden. Da auch noch Stammspieler fehlten, war die Aufgabe schon im Vorfeld schier unlösbar. Allerdings ist es mir lieber, die Jungs fehlen jetzt, als in den Spielen, in denen wir uns mehr ausrechnen“, sagt Kapitän Björn Werhan. Beim 0:1 habe die Elf kräftig mitgeholfen, später sei Gutmadingen drückend überlegen gewesen. „Wir müssen diese Spiele als Lernphase einordnen“, ergänzt Werhan.

Einen sicheren 3:1-Erfolg feierte Aufsteiger FV Marbach in Immendingen. „Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Überauchen hatten wir eine etwas komische Situation. Alle waren niedergeschlagen. Immendingen hat auf die spielerische Karte gesetzt, was uns sicherlich entgegenkam“, bilanziert Trainer Michael Henseleit den Auftritt seiner Schützlinge. Mit Marco Effinger stand nur ein Neuzugang in der Anfangself. Dafür setzte der Trainer gleich auf sieben Akteure, die ihren Anteil am Aufstieg hatten. Mit dem SV Geisingen wartet nun ein echter Prüfstein auf die Marbacher.

Zwei Tore geschossen, aber schon vier Punkte einkassiert. Beim SV Hölzlebruck sind alle weitgehend mit dem Auftakt zufrieden, zumal in Überauchen ein 1:0-Erfolg gelang. „Wir hatten in der ersten Halbzeit noch viel Leerlauf in unserem Spiel. Nach zwei personellen Wechseln lief es besser“, freut sich Trainer Andreas Binder über diese Erkenntnis. Er sah in den zweiten 45 Minuten mehr von seiner Elf als vom Gegner. „Die vier Punkte sind schön und gut, aber wir ordnen sie realistisch ein. Es geht sicherlich bei uns noch besser“, ergänzt Binder.

Null Punkte, null Tore – beim FC Brigachtal ist der Einstieg in die Saison nicht gelungen. Dem 0:5 in Pfaffenweiler folgte nun ein 0:4 auf eigenem Platz gegen die SG Riedböhringen/Fützen. „So komisch es klingt, aber wir waren spielerisch die bessere Mannschaft. Riedböhringen hat nur auf unsere Fehler gelauert“, bilanziert Brigachtals Trainer Massimo Verratti. Spielentscheidend war für ihn die 45. Minute. „Wir haben einen Eckball und verlieren den Ball. Ein schneller Konter führte zum 0:1. Sekunden vor dem Pausenpfiff sollte das nicht passieren.“ Auch beim 0:2 verlor seine Mannschaft leichtfertig den Ball. Verratti: „Danach habe ich gesehen, wie bei meinen Spielern die Köpfe nach unten gingen. Der Glaube an etwas Zählbares war weg.“