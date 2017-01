Nach Niederlage der Schwennninger Wild Wings: "Uns hat der Biss gefehlt"

Rund um die 1:3-Niederlage der Schwennninger Wild Wings gegen die Krefeld Pinguine. Schon wieder ein Gegentreffer in Überzahl

Eishockey: „Ich glaube meine Mannschaft ist viel besser als wir es in diesem Spiel gezeigt haben“, meinte Pat Cortina nach der 1:3-Heimpleite der Wild Wings gegen Krefeld. Von den 5737 Zuschauern in der Helios-Arena dürfte wohl niemand dem Schwenninger Coach widersprechen. Ausgerechnet im Kellerduell zum Abschluss des Jahres lieferten die Wild Wings einer ihren schwächsten Saisonleistungen und ernteten dafür nach Spielende auch lautstarke Pfiff von den Rängen. Zudem fiel die Mannschaft wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück.

Es war ein trister Abend aus Schwenninger Sicht. Selbst Optimisten taten sich schwer, nach diesem Auftritt positive Aspekte zu finden. Vielleicht die stattliche Kulisse oder die Leistung des eingewechselten Torhüters Dustin Strahlmeier. Bedingt auch die Tatsache, dass bei fünf Punkten Rückstand der erhoffte zehnte Tabellenplatz (noch) nicht außer Reichweite ist. Ansonsten gab es in diesem Schlüsselspiel kaum Erfreuliches. Entsprechend meinte ein geknickter Cortina: „Es tut mir leid für meine Spieler, für den Verein und für die Fans.“ Die Worte von Krefelds Trainer Rick Adduono, dass „Schwenningen eine gute Mannschaft und einen guten Trainer“ habe, waren da lediglich ein sehr kleiner Trost. Von einer guten Schwenninger Mannschaft war in diesem Spiel genauso wenig zu sehen wie von einem Aufbäumen in der Schlussphase.

SERC-Stürmer Marc El-Sayed brachte es bei der Analyse der Mannschaftsleistung auf den Punkt: „Uns hat der Biss gefehlt. Warum das so war, weiß ich aber nicht“. Zu Beginn der Partie wirkten die Spieler noch bissig und zielstrebig. Doch mit zwei Treffern nahm Krefeld den Schwenningern den Schwung. „Bei diesen Toren haben wir zweimal gepennt“, sprach El-Sayed Klartext.

Dass das vorentscheidende 1:3 im Schlussdrittel erneut bei Schwenninger Überzahl fiel, sorgte für Kopfschütteln auf den Rängen. In jeder der Begegnungen mit Rheinländern kassierten die Wild Wings Gegentreffer, als sie einen Mann mehr auf dem Eis hatten. Erhoffte Big Points gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller wurden dadurch fahrlässig vergeben. So sieht es auch El-Sayed: „Es ist inakzeptabel, dass wir so viele Treffer in Überzahl kassieren. Das müssen wir dringend abstellen“. Dass die Wild Wings bei den drei Partien gegen die Pinguine in Überzahl nur einen Treffer erzielten, aber vier kassierten, unterstreicht das Power-Play-Dilemma gegen diesen Gegner.

Pat Cortina meinte, dass bei seinem Team über die Weihnachtszeit „der Rhythmus verloren ging“. Dies trifft vor allem auf die Offensive zu. In den drei Partien nach Weihnachten erzielten die Wild Wings in 180 Minuten gerademal zwei Tore. „Wir haben zuletzt einfach nicht gut gespielt. Das ist ärgerlich und die Konsequenz ist, dass wir wieder am Tabellenende stehen“, sagte El-Sayed.

Beim Blick auf die Tabelle schauen manche Schwenninger sicherlich neidisch in Richtung Norden. DEL-Aufsteiger Bremerhaven beeindruckt weiterhin die Eishockey-Experten. Mit 6:0 düpierte der Neuling im letzten Spiel des Jahres die Kölner Haie und ist auf klarem Kurs in Richtung Preplay-Offs. Mittlerweile haben die Fischtown Pinguins 14 Zähler mehr auf dem Konto als die Wild Wings – und dies mit einem geringeren Etat als die Schwenninger.