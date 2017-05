Regionalsport Schwarzwald Mundelfingens Trainer Siegfried Andräß: "Wir haben es selbst vergeigt"

Rückblick auf 29. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. SV Mundelfingen muss in die Kreisliga B absteigen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Dank des 2:1-Erfolgs beim Nachbarn SSC Donaueschingen reicht der DJK Donaueschingen II am letzten Spieltag auf eigenem Platz gegen den FC Neustadt II mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon eine Punkteteilung zur Meisterschaft. Zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger SG Riedöschingen und das um 22 Treffer bessere Torverhältnis geben den Allmendshofenern alle Chancen an die Hand, um am 11. Juni die Sektkorken knallen zu lassen. „Wir werden nicht auf einen Punkt spielen. Ich will einen Sieg zum Abschluss“, sagt Trainer Erich Thurow. Beim SSC habe seine Elf sich in Halbzeit eins etwas schwer getan, doch nach dem Seitenwechsel lief es besser. „Der SSC hat gut mitgespielt und uns nichts geschenkt. Die Pause bis zum 11. Juni ist nicht optimal. Wir werden die Spannung hochhalten. Jetzt wollen wir auch den letzten Schritt gehen“, betont Thurow.

Nach einem zwischenzeitlichen 0:2 und 1:3-Rückstand rettete der Tabellenzweite SG Riedöschingen/Hondingen im Heimspiel gegen Öfingen zumindest einen Punkt und steuert auf die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga zu. „Auf Platz eins schauen wir nicht mehr. Jetzt gilt es, unsere Hausaufgaben am letzten Spieltag in St. Märgen zu machen“, sagt Kapitän Björn Werhan. Gegen Öfingen fehlten der SG vier Stammspieler, darunter Heine und Bäurer, was sofort zu sehen war. „Unser Ziel war es, mit einem Sieg Rang zwei zu sichern. Nun wird es noch einmal spannend, denn St. Märgen wird uns keine drei Punkte schenken. Andererseits haben wir alles in der eigenen Hand und diesen Vorteil sollten wir nutzen“, ergänzt Werhan. Den möglichen Gegner in den Bezirksliga-Aufstiegsspielen, den NK Hajduk Villingen, haben sich die Riedöschinger noch nicht angeschaut. Werhan: „Wir kennen diese Mannschaft sehr gut. Sie uns aber auch.“

Ein großes Lob zollte Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, seiner Mannschaft für den 2:1-Erfolg in Gündelwangen. „Wir hatten personelle Sorgen und haben mit drei A-Jugendlichen gespielt. Dass mit Benedikt Wolf einer von ihnen den Siegtreffer erzielt hat, freut mich ungemein. Für mich ist der Sieg etwas glücklich, aber keinesfalls unverdient“, blickt Häring zurück. Der Tabellendritte hat vor dem Saisonfinale zwei Punkte Rückstand auf die SG Riedöschingen und das um zwei Treffer schlechtere Torverhältnis. Am letzten Spieltag empfängt Pfohren die Elf aus Göschweiler. „Wir haben eine Mini-Mini-Chance auf Rang zwei. Die Hoffnung ist da, dass Riedöschingen eventuell nur Unentschieden spielt. Zunächst müssen wir unsere Hausaufgaben lösen. Dann gilt es auf St. Märgen zu hoffen“, ergänzt Häring, der seiner Elf schon jetzt eine bärenstarke Runde bescheinigt.

Ein kleines Spektakel gab es beim 5:5 des FC Bräunlingen in Möhringen. Bräunlingen lag kurz nach dem Seitenwechsel schon mit 1:4 hinten. „Wir wussten um die Offensivstärke der Möhringer und haben gut angefangen. Dann aber war die Zahl der Fehler viel zu hoch. So wurde es ein Spiel der offenen Tore, denn auch Möhringen zeigte einige Defensivschwächen“, sagt Trainer Uwe Müller. Für ihn ist Platz vier ein Erfolg. „Die Mannschaft hat sich gut entwickelt. Wir haben es geschafft, an der Tabellenspitze lange für Spannung zu sorgen. Nun werden wir auch sportlich fair die letzte Partie gegen Löffingen II bestreiten“, kündigt Müller an.

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Lenzkirch kann der FC Löffingen II nicht mehr direkt absteigen. „Nach unserer verkorksten Vorrunde kann das aber nur ein Etappenziel sein. Wir wollen das letzte Spiel in Bräunlingen gewinnen, um den vor uns platzierten FV Möhringen noch abzufangen und sicher in der Liga bleiben“, sagt Trainer Michael Baumann. Er hat sich noch nicht intensiv mit einem möglichen Gegner aus der Staffel 1 in zwei Entscheidungsspielen um den Ligaerhalt befasst. „Wir machen das auch nicht, denn wir glauben an uns.“ Gegen Lenzkirch fielen die Treffer zum 2:1 und 3:1 in der Nachspielzeit. Baumann: „Da hat man das Selbstvertrauen meiner Mannschaft gesehen. So werden wir zum Abschluss auch in Bräunlingen auftreten.“

Die 1:3-Niederlage beim FC Bad Dürrheim II bedeutet für den SV Mundelfingen, dass die Elf den vorletzten Tabellenplatz nicht mehr verlassen wird und somit absteigen muss. „Wir haben es selbst vergeigt, denn bei unseren guten Chancen hätten wir in Bad Dürrheim gewinnen müssen“, sagt Trainer Siegfried Andräß. Seine Elf habe in der Kurstadt eine gute Partie abgeliefert, im Angriff aber die Durchschlagskraft vermissen lassen. Ein Spiegelbild der Saison, wie die 28 Treffer in 29 Spielen zeigen. Keine Mannschaft der Staffel hat weniger Tore erzielt. „Wir sind alle niedergeschlagen und müssen die Situation erst mal verdauen. Es ist bitter.“