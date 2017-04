Regionalsport Schwarzwald Moßbrugger und Fane siegen in Obereschach souverän

Moßbrugger und Fane siegen in Obereschach souverän

Über 250 Starter beim 8. Sport-Weiß-Lauf. Beide Tagessieger setzen sich frühzeitig ab

Laufsport: (ju) Über 250 Sportler gingen trotz kühlem Wetter beim 8. Obereschacher Sport-Weiß-Lauf an den Start. Den veränderten Hauptlauf über 12,2 Kilometer, gleichzeitig als zweiter Lauf der Intersport-Denzer-Laufserie gewertet, gewannen der 36-jährige Hüfinger Peter Fane und die 33-jährige Silvia Moßbrugger von der LT Marktoberdorf sehr souverän.

Wie schon beim Auftakt in Unterkirnach fehlten am Donnerstag im Starterfeld die Vorjahres-Gesamtsieger Manfred Kiene und Katrin Könegeter (beide LT Unterkirnach). Gegen den Topathleten und Saisonauftaktsieger Peter Fane, der am vergangenen Sonntag beim Hamburg-Marathon unter 1600 Teilnehmern den 30. Platz belegt hatte, besaß auch Vorjahressieger Lars Schweizer (LT Pfohren) vom Start weg keine Chance.

Beim Hauptlauf gingen 150 Läufer auf den Kurs. Schon nach 500 Meter führte Fane vor Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon), Ralf Heim (LT Zimmerei Frech) und Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach). In der ersten Verfolgergruppe kämpften Lars Schweizer (LT Pfohren), Jens Eipper (SV Seppenhofen) und Walter Kuß (LT Furtwangen) um den Anschluss. Dahinter rangierten sich der 17-jährige Lars Maiwald (LT TV Mönchweiler), Frank Kramer (HFU), Dietmar Göbel (LSG Schwarzwald-Marathon) und Ex-Biathlet Hans-Jörg Reuter (Schönwald) ein. In der vierten Verfolgergruppe befand sich schon Silvia Moßbrugger, eine gebürtige Bräunlingerin.

An der Spitze verschärfte Fane das Tempo und schüttelte alle Verfolger schon vor der Hälfte der Distanz ab. Nur Schmid hielt noch einigermaßen mit und erreichte 2:16,9 Minuten nach Fane (41:23,7 Minuten) das Ziel. Dahinter gab es noch größere Veränderungen. Eipper teilte das Rennen klug ein. Er wurde Dritter und gewann die Klasse M 30. Er ließ Schweizer um 43,1 Sekunden hinter sich. Als Fünfter und Sieger der Klasse M 45 Bester wurde Förnbacher. Als Siebter und Dritter der M 30 beendete Reuter vor Kuß und Göbel (beide M 50) das Rennen. Dahinter kam Maiwald ins Ziel.

Elfter wurde Kramer, der die M 40 gewann. Er distanzierte den Jugendlichen Felix Davidsen (LT St. Georgen) um 3,1 Sekunden. Thomas Ganter (LT Furtwangen/17.) gewann die Klasse M 55 vor Thomas Schneider (LT Pfohren/24.). Weitere Klassensieger sind: M 60 Reinhold Walter (LT Unterkirnach), M65 Josef Konrad (LG Baar), M 70 Wolfgang Vogel (TuS Königsfeld) und M 75 als ältester Starter Walter Blessing (LT Unterkirnach).

Bei den Damen feierte Silvia Moßbrugger einen Start-Ziel-Sieg. Hanna Bächle (LT Unterkirnach) wurde Zweite und wie in Unterkirnach Siegerin der U 20-Klasse. Sie hatte einen Rückstand von 1:34,4 Minuten auf die Siegerin. Auf den weiteren Plätzen folgten Annika Fichter (SV St. Georgen) und Martina Fleig (LT Furtwangen), die die Klasse W 45 gewann. Als dritte Jugendliche folgte Daniela Fichter (LT Unterkirnach) vor Birgitta Winterhalder (SC Bubenbach/2. W 45), Leila Thursfield (HFV Go Girls/W35), Marianne Dorer (TL Furtwangen/W40), Kathrin Schwab (LT Pfohren/W50) und Marita Rombach (LT Furtwangen/ W55).

Beste der Läuferin der Klasse W 20 wurde Dana Hiermaier vor Caroline Schlenker (LT TV Mönchweiler). Mit 75 Jahren war Annemarie Vogel (TuS Königsfeld) älteste Teilnehmerin.