Regionalsport Schwarzwald Moral und Siegeswille zeichnen uns aus

Rückblick auf den 2. Spieltag in der Kreisliga A 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Neun Tore geschossen, null kassiert. Beim SV Rietheim gibt es aktuell nur strahlende Gesichter. Dem 4:0 gegen den VfB Villingen ließ die Elf von Trainer Rafael Zimmermann ein 5:0 in Neukirch folgen. „Das ist ein Auftakt nach Maß. Wir wollten mit zwei Siegen starten, doch diese klaren Erfolge waren natürlich nicht einzuplanen“, sagt Zimmermann. Sein primäres Ziel ist es, Platz sieben aus der vergangenen Saison zu verbessern. Noch würden nicht alle Rädchen ineinander greifen, aber Zimmermann sieht seine Elf auf einem guten Weg, auch weil spielerisch etwas geht.

Mit einem in der Nachspielzeit errungenen 4:3-Erfolg gegen Mitaufsteiger FC Schonach II ist der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach bereits der zweite Sieg im zweiten Spiel gelungen. „Ich hätte nichts dagegen, wenn es so weiter geht“, schmunzelt Trainer Franz Ratz. Der späte Siegtreffer sei allerdings kein Zufall gewesen. „Uns zeichnet eine gute Moral und der Siegeswille aus. Dabei sind wir noch nicht einmal bei 100 Prozent. Wir sind eine Einheit auf dem Platz. Die Spielgemeinschaft funktioniert immer besser“, ergänzt Ratz. Für ihn sind die sechs Punkte in erster Linie wichtige Zähler für den angestrebten Klassenerhalt. Am Wochenende kommt es nun sogar zum Spitzenspiel, wenn der Tabellendritte SG Vöhrenbach beim Zweiten DJK Villingen II spielt.

Vor der Saison wurden dem FC Fischbach durchaus Chancen eingeräumt, sich weit oben in der Tabelle zu platzieren. Der Auftakt mit dem 2:0-Sieg beim VfB Villingen ist gelungen. „Wir waren mannschaftlich sehr stark. Von der Nummer eins bis 14 ist keiner abgefallen. Die Jungs haben sich ein großes Kompliment verdient, auch weil sie läuferisch alles abgerufen haben“, findet Trainer Günter Hirsch viel Anerkennung. Steigerungspotenzial habe die Mannschaft bei der Chancenauswertung. „Wir haben allein in der ersten Halbzeit dreimal Aluminium getroffen. Klappt es im Abschluss noch besser, können wir die Partien auch früher für uns entscheiden“, ergänzt Hirsch.

Nach noch nicht einmal 30 gespielten Minuten war die Partie des FC Weilersbach in Nußbach mit dem 0:3-Endstand bereits verloren. „Wir hatten mit dem kleinen Platz unsere Probleme. Dort werden auch einige andere Favoriten noch Punkte lassen“, sagt Weilersbachs Trainer Nunzio Pastore. Seine Elf habe den Fehler gemacht, Fußball spielen zu wollen. „Da musst du lange Bälle schlagen. Das hatten wir auch trainiert, aber es klappte nicht. Nußbach hat es gut gemacht, aber einige Tore fielen zu einfach – Einwurf, Kopfball, Tor. Das muss man verhindern“, ergänzt Pastore.

Das erste Spiel gegen Neukirch mit 3:1 gewonnen, das zweite in Peterzell mit 1:3 verloren. Der FC Triberg sucht noch seine Konstanz, was für den neuen Trainer Joachim Wälde ganz normal ist. „Wir sind eigentlich noch mitten in der Vorbereitung. Viele Spieler haben noch Defizite. Erst wenn alle auf einem gleichen Niveau sind, können wir unsere Stärken ausspielen.“ Seine Elf ging in Peterzell mit einer 1:0-Führung in die Kabine. „Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen müssen. Da war die Chancenauswertung nicht gut. Nicht gefallen hat mir, dass schon mit dem Ausgleich der Glaube verloren ging, einen oder drei Punkte mitzunehmen. Da erwarte ich eine andere Einstellung“, betont Wälde.

Bereits am Freitagabend kassierten die Sportfreunde Neukirch eine bittere 0:5-Heimschlappe gegen Rietheim und stehen zunächst einmal am Tabellenende. „Die ersten zwei Tore sind gefallen, nachdem wir selbst Chancen hatten. Wir standen zu oft zu weit weg von den Gegenspielern. Wir müssen unsere Möglichkeiten besser nutzen, damit wir mehr Sicherheit in unseren Aktionen haben“, blickt Trainer Udo Glander zurück. Dass die Elf noch auf den ersten Punkt wartet, war nicht zu erwarten, denn in den Vorbereitungsspielen lief es für die Neukircher ganz ordentlich. Nun gelte es, schnell die Fehler abzustellen und die Ruhe zu bewahren, um zu punkten.