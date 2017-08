Regionalsport schwarzwald "Möchte ein Schlüsselspieler werden"

Neuzugänge der Schwenninger Wild Wings: Mirko Höfflin bringt Erfahrung und Mentalität mit

Eishockey: „Klar ist es anstrengend“, sagt Mirko Höfflin lächelnd und fügt an: "Wie immer in der Saisonvorbereitung.“ Der Neuzugang der Schwenninger Wild Wings weiß, wovon er spricht. Mit seinen gerade einmal 25 Jahren hat er schon so einiges an Eishockey hinter sich.

Geboren in Freiburg, ausgebildet zunächst im Internat der Jungadler Mannheim, zog es ihn mit 18 nach Nordamerika. Allerdings nicht einfach so. Kurz zuvor war er vom NHL-Club Chicago Blackhawks beim sogenannten Entry Draft ausgewählt worden. „Da war ich schon sehr stolz, das ist etwas ganz Besonderes“, erinnert sich Mirko Höfflin an das Jahr 2010. Es folgte die Einladung zum Trainingscamp der Blackhawks – und eine völlig neue Eishockey-Welt. „Bis dahin habe ich geglaubt, ein ziemlich guter Spieler zu sein. Aber dort gab es Jungs, gegen die hatte ich nicht den Hauch einer Chance“, sagt der Stürmer. In Chicago war der Weg also schnell zu Ende, dennoch entschied er sich in Nordamerika zu bleiben. Zwei Jahre spielte er in der Québec Major Junior Hockey League, bevor er zu den Adlern aus Mannheim zurückkehrte. „Beide Jahre waren eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Ich habe unheimlich viel dazu gelernt“, berichtet der Badener. „Im Camp in Chicago zu sehen, wie viel mir eigentlich noch fehlt, hat mich so richtig aufgeweckt und meinen Ehrgeiz angestachelt. Die kanadische Juniorenliga war ein Riesenschritt in meiner Entwicklung.“

Eine Entwicklung, die stetig weiter ging. Vor zwei Jahren feierte er mit den Adlern den Meistertitel, doch den richtigen Durchbruch ließen die Umstände in Mannheim nicht zu. Vielmehr wurde der vielfache Juniorennationalspieler zu den Straubing Tigers ausgeliehen. Kein schlechter „Deal“ für Mirko Höfflin, bei den Niederbayern spielte er eine sehr gute Saison. Die Hoffnung, fortan auch bei den Adlern eine gewichtigere Rolle einnehmen zu dürfen, zerschlug sich allerdings im Jahr darauf. „Es hat mich schon geärgert, dass ich dort keine richtige Chance erhalten habe. Ich habe es auch nicht verstanden“, erklärt er. „Zumal man mich unbedingt aus Straubing zurückholen wollte.“

In dieser unguten Situation wurden zwei Herren aus Schwenningen zeitnah vorstellig. Trainer Pat Cortina und Manager Jürgen Rumrich suchten früh das Gespräch mit dem Center. Zudem lief sein Vertrag in Mannheim aus. Er konnte endlich frei entscheiden. „Pat Cortina und Jürgen Rumrich haben mich damals sehr überzeugt“, erklärt Mirko Höfflin. „Mir wurde gesagt, dass man möchte, dass es für mich bei den Wild Wings so gut wie möglich läuft. Das war eine völlig neue Perspektive.“

Und auch ein Neustart, der ganz bewusst bei einem kleineren Verein vonstatten gehen sollte. In Schwenningen hat der Linksschütze nun die gewollten Möglichkeiten, kann sich die „Rolle erspielen, die ich gerne hätte“. Zudem bringt er eben schon eine Menge Erfahrung mit, auch bezüglich Erfolg. „Die Verantwortlichen wollen hier eine gewisse neue Mentalität, das Wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein“, erzählt der 25-Jährige weiter. „Mit Tobi Wörle, Uli Maurer und Dominik Bittner haben wir ja noch drei deutsche Meister im Team.“ Doch Erfahrung und Mentalität sind das eine, die Leistung das entscheidende. Auch Mirko Höfflin ist sich darüber im Klaren, dass er bei den Wild Wings keine Sonderstellung erhält, „nur“ weil er einen Titel gewonnen hat. Vielmehr möchte er mit seiner Leistung überzeugen und Verantwortung übernehmen. Das wiederum soll zur gewünschten Rolle führen. „Ich möchte ein Schlüsselspieler werden“, definiert er seine Ziele. „Ich möchte auch auf dem Eis stehen, wenn es in die entscheidende Phase eines Spiels geht.“

Die Qualitäten dafür bringt der 25-Jährige durchaus mit. Eine Qualität allerdings geht ihm bisher völlig ab. „Meine Schwäche ist Schüsse blocken, da verschätze ich mich immer total“, gibt er lachend zu. „Ich denke, ich stehe in der Schussbahn und zack – geht der Schuss von wieder an mir vorbei. Aber heute habe ich im Training einen Schuss an den Fuß bekommen, also habe ich mich in dieser Hinsicht doch auch schon verbessert.“ Die Schmerzen sind zum Glück überschaubar und auch sein zu Hause wartender Hund Carlos wird nicht auf seinen Spaziergang verzichten müssen.

Mirko Höfflin

Geboren am 18. Juni 1992 in Freiburg. Nationalität: deutsch. Größe: 183 cm. Gewicht: 79 kg. Schießt: links. Befreundet mit Laura.

Bisherige Vereine: 2007 bis 2010 Jungadler Mannheim, 2010 bis 2011 Québec Remparts, 2011 bis 2012 Acadie-Bathurst Titan, 2012 bis 2017 Adler Mannheim, 2015 bis 2016 ausgeliehen an Straubing Tigers.